«Было уже поздно»: Джонсон озвучил планы Британии по помощи Украине в начале СВО

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ВС Великобритании в самом начале СВО считали, что российские войска в короткие сроки займут Украину, поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории. Об этом сообщается в недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В ходе многочисленных дискуссий о предоставлении помощи британские власти исходили из того, что не будут помогать украинскому правительству в Киеве, а будут оказывать поддержку сопротивлению. По их плану в зоне СВО должны были находиться разрозненные украинские силы, которые бы нарушали российские линии снабжения, устраивали засады и «стреляли бы в затылок» бойцам ВС РФ по время их отдыха.
Именно поэтому, продолжил Джонсон, британские военные планировали оказывать лишь адресную помощь, не видя смысла в полноценных поставках военной помощи Киеву. Генералитет был убеждён, что для реализации второго варианта «было уже поздно».
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Анастасия Чинкова