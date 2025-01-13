Политолог Журавлев: Трамп может отказаться от Украины из-за отсутствия выгоды

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Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины из-за отсутствия экономической выгоды. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, в таком случае киевский режим останется на попечении Японии и Евросоюза.
«США продолжают рассматривать Украину как арену для своих геополитических интересов. Но если Трамп вернётся к власти, это может изменить расклад. Политика республиканцев основывается на принципах экономической выгоды, и они не станут тратить ресурсы просто так», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов выразил мнение, что Трамп вряд ли станет советоваться с европейскими политиками в вопросе урегулирования украинского конфликта. В разговоре с «Известиями» аналитик отметил, что будущий президент США воспринимает большинство страны Европы как «полустраны».
«И в этом отношении вряд ли он будет занимать свое время подобными, с его точки зрения, бессмысленными, бесперспективными дискуссиями и диалогами. Конечно же, ЕС может оказаться за бортом этих переговоров, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы переговоры эти были», — пояснил он.Читайте также:
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