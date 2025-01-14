Хегсет: Трамп хочет добиться мира на Украине с максимальной выгодой для Киева

Фото: istockphoto/rarrarorro
Новая администрация Белого дома во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом будет стараться добиться мирного урегулирования на Украине на максимально выгодных для Киева условиях.
Об этом во время слушаний в комитете американского сената по делам вооружённых сил заявил предложенный Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет. Во время заседания его спросили, идёт ли речь о том, что новая американская администрация готова «бросить Украину». На это будущий руководитель военного ведомства ответил, что этот вопрос «президентского уровня», решение примет сам Дональд Трамп после инаугурации.
Хегсет также напомнил, что сам избранный президент неоднократно указывал, что хотел бы скорейшего мирного разрешения украинского конфликта.
Читайте также:
CNN: Киев временно отказался от планов по возвращению утраченных территорий
Байден признал, что США создали угрозу ядерной войны с РФ из-за Киева
Медведев раскритиковал сценарии урегулирования украинского конфликта
Хегсет также напомнил, что сам избранный президент неоднократно указывал, что хотел бы скорейшего мирного разрешения украинского конфликта.
«Мы бы хотели видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — добавил потенциальный шеф Пентагона.
Читайте также:
CNN: Киев временно отказался от планов по возвращению утраченных территорий
Байден признал, что США создали угрозу ядерной войны с РФ из-за Киева
Медведев раскритиковал сценарии урегулирования украинского конфликта
Александр Бойцов