NBC News: Американские чиновники беспокоятся за снабжение ВСУ после атак на РФ

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Чиновники американской администрации переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область. Они также жалуются, что цели этого нападения им до сих пор не ясны.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники. По мнению неназванных чиновников, существует риск того, что пути снабжения Украины окажутся перегружены из-за того, что она пытается поддерживать войска, вторгнувшиеся на российскую территорию, и в то же время сдерживать наступление ВС РФ на востоке страны.
По информации телеканала, такое положение вызывает беспокойство в американской администрации, как и то, что цели нападения ВСУ на Курскую область по-прежнему остаются не вполне понятными для Белого дома.
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Александр Бойцов