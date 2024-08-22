Трамп: склады с оружием в США опустели из-за поставок Украине и другим странам

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Склады с оружием в США опустели из-за военных поставок на Украину и в другие страны. Об этом сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге сторонников. По его словам, у Штатов не осталось боеприпасов.
«У нас нет боеприпасов сейчас. И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — заявил Трамп.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если для Киева снимут запрет на удары западнм оружием по России, то это якобы приблизит конфликт к миру. Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
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Данил Пономарев