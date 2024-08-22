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Трамп: склады с оружием в США опустели из-за поставок Украине и другим странам

22 августа 2024, 00:18
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Склады с оружием в США опустели из-за военных поставок на Украину и в другие страны. Об этом сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге сторонников. По его словам, у Штатов не осталось боеприпасов.


«У нас нет боеприпасов сейчас. И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — заявил Трамп.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если для Киева снимут запрет на удары западнм оружием по России, то это якобы приблизит конфликт к миру. Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

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#трамп
16-летний Адам Кадыров показал Путину, как умеет стрелять
Делимханов: Адам Кадыров продемонстрировал навыки стрельбы перед Путиным
21 августа 2024, 23:32

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Информацию о событии сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.
В рамках поездки в Чечню президент посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел учебные площадки и тренировочные полигоны, на которых готовят бойцов для специальной военной операции. Путин также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, поблагодарив их за службу и защиту Родины.

Депутат Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что с 2022 года более 47 тысяч бойцов прошли обучение на базе РУС.

Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.

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#кадыров
#путин
#сын
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Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов
21 августа 2024, 23:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии о Петра Павела «Северных потоках» с заявлениями террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Позицию чешского лидера Захарова назвала «умоизвержением».
Ранее Павел заявил, что во время боевых действий стороны наносят удары не только по военным объектам, но и стратегическим. По его словам, если Украины атаковала газопроводы, чтобы прекратить поставки российских ресурсов в Европу, то это якобы была бы законная цель.
«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — написала официальный представитель МИД России.
Захарова привела в пример заявления террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*, которые в разное время призывали к убийству американцев, атакам на Саудовскую Аравию, Египет, к терактам и прочим зверствам.

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#северные потоки
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В Генштабе Ирана опровергли слова о перегрузке вертолета как причине смерти Раиси
Mehr: Генштаб ВС Ирана опроверг перегрузку вертолета как причину смерти Раиси
21 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Rainer Puster

Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Mehr. Информацию о двух лишних пассажирах на борту в ведомстве назвали ложной.
«Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси <...> То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета <…> является ложным», — указано в материале.
Генштаб ВС Ирана также предупредил СМИ, чтобы те были более осторожными при написании и публикации материалов, которые касаются безопасности и обороны страны.

Агентство Fars, заявления которого опровергает Генштаб, сегодня, 21 августа, писало, что количество пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, потому судно не смогло набрать нужную высоту в тумане и влетело в гору. Отмечалось, что на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.

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#судно
#итоги
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#человек
#иран
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Начальника управления ФСИН обвиняют во взятке в 2 млн. на закупках
Начальника УЦТ ФСИН Тимченко обвиняют во взятке в 2 млн. рублей
21 августа 2024, 21:47

Фото:istockphoto/Ivan P

Начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей при контракте на покупку программного обеспечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
Тимченко уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – по части 6 статьи 290 УК. 21 августа Замоскворецкий суд Москвы отправил начальника УЦТ ФСИН под стражу на 2 месяца – до 19 октября.



Ранее о задержании чиновника официально сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением безопасности ФСИН.

Сейчас уголовное дело расследует ГСУ СК России по Москве. В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет колонии.

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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
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Депутат Шхагошев раскрыл, кто на самом деле стоит за атакой ВСУ на Курск
Депутат Шхагошев обвинил MI-6 в организации атаки ВСУ на Курск
21 августа 2024, 20:37

Фото: iStock/Wirestock

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.

«Вторжение на территорию Курской области осуществляли не только ВСУ. Данную террористическую акцию планировала и организовывала британская разведка. Таким образом Лондон организовывает сейчас политическое прикрытие своей диверсионной атаки», — заявил в беседе с NEWS.ru Шхагошев.

Об этом, по его мнению, говорят планы Лондона расширить поддержку Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область.

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#всу
#киев
#рф
#разведка
#служба
#великобритания
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Перегруз в два человека стал причиной крушения вертолета президента Ирана
Иран назвал несчастным случаем причину крушение вертолета президента Раиси
21 августа 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

В Иране расследовали причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Выяснилось, что количество пассажиров превышало норму, поэтому вертолет не смог набрать нужную высоту в тумане и влетел в году, сообщает 21 августа агентство Fars.
«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», – цитирует ТАСС журналистов.

По данным иранских спецслужб, на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.

О гибели президента Ирана и его делегации стало известно 20 мая. В крушении также погиб глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который не должен был находиться в вертолете. Тогда иранские СМИ сообщали, что Абдоллахиан должен был лететь на другом вертолете, но в последний момент его решили посадить вместе с Раиси.

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#расследование
#разведка
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Шольц заявил, что Украина атаковала Курскую область без обратной связи с Берлином
Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без связи с Берлином
21 августа 2024, 20:18

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи с Берлином. С этими словами он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — отметил Шольц.
Он также добавил, что ФРГ внимательно следит за тем, как развиваются события, но все равно будет поддерживать Украину и останется ее крупнейшим союзником в Европе, напомнив о €4 млрд, заложенных в бюджете республики на 2025 год для военной поддержки Киева.

По его словам, больше помощи Киев может ожидать лишь от крупнейшей мировой державы в лице США.
«В этом отношении это то, на что на Украине может положиться каждый», — заключил он.
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Президент Чехии Павел назвал «Северные потоки» законной целью Киева для подрыва

ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
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#фрг
#всу
#киев
#шольц
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Президент Чехии Павел назвал «Северные потоки» законной целью Киева для подрыва
21 августа 2024, 20:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Президент Чехии Петр Павел назвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» законной целью Киева для подрыва. Об этом он заявил в интервью изданию Novinky. При этом он поспешил добавить, что рассуждает в гипотетическом ключе и не обладает информацией о причастности Украины к подрыву газопроводов.
По его словам, во время боевых действий стороны атакуют не только военные цели, но и важные стратегические объекты.
«А трубопроводы — это стратегический объект. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — пояснил Павел.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах «Северных потоков».

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#прокуратура
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Глава МИД Польши Сикорский пожалел о невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве
Глава МИД Польши Сикорский: Мы не можем снести сталинскую высотку из-за статуса
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Givaga

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. Этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.
Варшавский Дворец культуры и науки был построен в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройка велась советскими рабочими и полностью за счёт СССР. Внешне эта высотка напоминает известное здание МГУ. Сейчас там располагаются театры, кинотеатры, выставки, офисы, бассейны и магазины.

Сикорский заявил, что ему лично очень не нравится это здание, его эклектичность некрасива, к тому же оно является символом сталинской эпохи. Кроме того, политик считает его «неэкологичным», так как, по его словам, при строительстве использовались «тонны асбеста». В заключение глава польского МИД ещё раз выразил сожаление по поводу того, что во времена правления партии «Право и справедливость» здание получило статус архитектурного памятника, и теперь его нельзя снести.

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