Лётчиков из США напугал резкий манёвр пилота российского Су-35 у берегов Аляски

Фото: istockphoto/scaliger
Представитель ВВС США генерал Грегори Грийо пожаловался на российского пилота истребителя Су-35С. Его резкий манёвр напугал американских лётчиков в небе над акваторией океана вблизи Аляски.
Слова командующего Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приводит телеграм-канал Fighterbomber. По его словам, американские лётчики отлеживали полёт четырёх российских самолётов над нейтральными водами неподалёку от побережья Аляски. Внезапно российский истребитель выполнил резкий манёвр, который был «небезопасным, непрофессиональным и подвергал опасности всех».
На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, можно увидеть, как американский F-16 слишком близко подлетел к бомбардировщику ВКС России Ту-95 МС. Тогда пилот истребителя Су-35С совершил резкий вираж в сторону американского самолёта и пролетел в непосредственной близости от него. Видно, как американский пилот заставил свой самолёт буквально шарахнуться в сторону, чтобы не спровоцировать столкновение.
В министерстве обороны России подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами эксплуатации воздушного пространства.
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На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, можно увидеть, как американский F-16 слишком близко подлетел к бомбардировщику ВКС России Ту-95 МС. Тогда пилот истребителя Су-35С совершил резкий вираж в сторону американского самолёта и пролетел в непосредственной близости от него. Видно, как американский пилот заставил свой самолёт буквально шарахнуться в сторону, чтобы не спровоцировать столкновение.
В министерстве обороны России подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами эксплуатации воздушного пространства.
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Александр Бойцов