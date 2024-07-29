Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский МиГ-29 ВСУ

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Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров.
Как сообщается, украинский военный самолёт был поражён ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. Данная ракета считается самой дальнобойной в мире с показателем полета в 300 километров при максимальной скорости в шесть скоростей звука.
Ранее в Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Серафимовичевском районе региона.
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«Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 километров. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — указали авторы Telegram-канала «Воевода вещает».
Как сообщается, украинский военный самолёт был поражён ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. Данная ракета считается самой дальнобойной в мире с показателем полета в 300 километров при максимальной скорости в шесть скоростей звука.
Ранее в Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Серафимовичевском районе региона.
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Самиров Рамиль