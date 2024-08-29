Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине

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Истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине. Это произошло в понедельник, 26 августа.
О катастрофе военного самолёта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя администрации США. Отмечается, что это произошло всего через несколько недель после того, как первые истребители американского производства появились на Украине.
По сообщению издания, самолёт не был сбит. Причиной падения F-16 названа ошибка пилота «в условиях массированного ракетного обстрела». В Пентагоне это сообщение комментировать не стали.
Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля. К лету следующего года Киев рассчитывает получить в своё распоряжение 84 таких самолёта.
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По сообщению издания, самолёт не был сбит. Причиной падения F-16 названа ошибка пилота «в условиях массированного ракетного обстрела». В Пентагоне это сообщение комментировать не стали.
Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля. К лету следующего года Киев рассчитывает получить в своё распоряжение 84 таких самолёта.
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Александр Бойцов