Владимир Зеленский покажет президенту США Джо Байдену некий план победы Украины, который состоит из пяти пунктов. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью NBC News. По его словам, он не хотел его показывать до вторжения ВСУ в Курскую область.
Зеленский отметил, что его план состоит из пяти пунктов, но какой-либо конкретики не привел.
Украинский лидер также добавил, что происходящее в Курской области — часть более масштабной операции, потому ВСУ будут удерживать оккупированные территории.
Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области
Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки
Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО
«Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — пояснил он.
Украинский лидер также добавил, что происходящее в Курской области — часть более масштабной операции, потому ВСУ будут удерживать оккупированные территории.
«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — заявил Зеленский.Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что ВСУ смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.
«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — писала газета.Читайте также:
Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области
Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки
Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО
Данил Пономарев