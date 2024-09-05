Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО

ВС РФ смогли стабилизировать обстановку в Курской области, украинское командование перестало перебрасывать в российское приграничье мощные резервы и обратило свое основное внимание на Донбасс, тем временем армия России продолжает окружать Угледар, продвигается к Покровску и пробивает оборону ВСУ по всей линии фронта.