Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВС РФ смогли стабилизировать обстановку в Курской области, украинское командование перестало перебрасывать в российское приграничье мощные резервы и обратило свое основное внимание на Донбасс, тем временем армия России продолжает окружать Угледар, продвигается к Покровску и пробивает оборону ВСУ по всей линии фронта.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 5 сентября приводит редакция «Радио 1».
5 сентября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.
По данным Telegram-канала «Два майора», армия России сдерживает натиск противника, сковав его боями. Враг пытается продавить российскую оборону, однако успехов не имеет. Бои в Кореневском и Суджанском районах последние сутки носили больше позиционный характер.
В последние дни противник сконцентрировал внимание на Донбассе и перестал перебрасывать мощные резервы в курское приграничье. Украинские боевики минируют местность и закрепляются на занятых территориях. Так они готовятся отражать российское наступление.
На сегодняшний день армия России выравнивает линию фронта на рубеже Украинск-Галицыновка-Желанное Первое. В районе этих населенных пунктов идут тяжелые бои. Кроме того, украинское командование стягивает резервы к Селидово и Украинску, пытаясь сдержать российское наступление. Также бои идут в районе Новогродовки и Гродовки по направлению к Покровску.
В северо-западной части Торецка продолжаются бои. По последним неподтвержденным данным, нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции. Не стихают боевые действия и за исправительную колонию, где противник создал мощный укрепрайон.
ВС РФ продолжают окружать Угледар с запада и северо-востока. В районе Золотой Нивы противник под натиском российских сил быстро отступил в сам поселок. Военный аналитик Юрий Подоляка полагает, что уже сегодня ВСУ потеряют над ним контроль, как накануне потеряли контроль над Пречистовкой.
Кроме того, армия России приступила к форсированию реки Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара продолжаются ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3. Потеряв террикон этой шахты, противник лишится последней удобной точки для обороны на всем этом участке фронта.
Здесь продолжаются бои в районе Стельмаховки. С мест поступает информация о том, что российские части, которые пробивают оборону врага в районе Песчаного, продвигаются с целью выйти в тыл украинских опорных пунктов возле Стельмаховки. Кроме того, по данным военкора Евгения Лисицына, российская авиация уничтожила очередную переправу через реку Оскол в районе Купянска-Узлового.
Здесь командование ВСУ пропустило мощную российскую атаку в районе Клещеевки, сконцентрировав основное внимание на отражении наших ударов в Часовом Яре, под Торецком, Покровском, Селидово и Угледаром.
Он уточнил, что прорыв российских сил составил порядка трех км и предположил, что уже сегодня части ВС РФ выйдут на линию канала до самой Курдюмовки, после чего попытаются его форсировать. В случае успеха, штурмовики попробуют выйти к Константиновке — в тыл Часов Яру.
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Курская область
5 сентября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.
По данным Telegram-канала «Два майора», армия России сдерживает натиск противника, сковав его боями. Враг пытается продавить российскую оборону, однако успехов не имеет. Бои в Кореневском и Суджанском районах последние сутки носили больше позиционный характер.
В последние дни противник сконцентрировал внимание на Донбассе и перестал перебрасывать мощные резервы в курское приграничье. Украинские боевики минируют местность и закрепляются на занятых территориях. Так они готовятся отражать российское наступление.
Покровское направление
На сегодняшний день армия России выравнивает линию фронта на рубеже Украинск-Галицыновка-Желанное Первое. В районе этих населенных пунктов идут тяжелые бои. Кроме того, украинское командование стягивает резервы к Селидово и Украинску, пытаясь сдержать российское наступление. Также бои идут в районе Новогродовки и Гродовки по направлению к Покровску.
Торецкое направление
В северо-западной части Торецка продолжаются бои. По последним неподтвержденным данным, нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции. Не стихают боевые действия и за исправительную колонию, где противник создал мощный укрепрайон.
Южно-Донецкое направление
ВС РФ продолжают окружать Угледар с запада и северо-востока. В районе Золотой Нивы противник под натиском российских сил быстро отступил в сам поселок. Военный аналитик Юрий Подоляка полагает, что уже сегодня ВСУ потеряют над ним контроль, как накануне потеряли контроль над Пречистовкой.
Кроме того, армия России приступила к форсированию реки Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара продолжаются ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3. Потеряв террикон этой шахты, противник лишится последней удобной точки для обороны на всем этом участке фронта.
Купянское направление
Здесь продолжаются бои в районе Стельмаховки. С мест поступает информация о том, что российские части, которые пробивают оборону врага в районе Песчаного, продвигаются с целью выйти в тыл украинских опорных пунктов возле Стельмаховки. Кроме того, по данным военкора Евгения Лисицына, российская авиация уничтожила очередную переправу через реку Оскол в районе Купянска-Узлового.
Часовоярское направление
Здесь командование ВСУ пропустило мощную российскую атаку в районе Клещеевки, сконцентрировав основное внимание на отражении наших ударов в Часовом Яре, под Торецком, Покровском, Селидово и Угледаром.
«И наши части, прорвав здесь оборону противника одним махом отбросили части ВСУ на большом участке за линию канала «Северский Донец-Донбасс», за которым противник пытается закрепиться», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что прорыв российских сил составил порядка трех км и предположил, что уже сегодня части ВС РФ выйдут на линию канала до самой Курдюмовки, после чего попытаются его форсировать. В случае успеха, штурмовики попробуют выйти к Константиновке — в тыл Часов Яру.
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Элина Позднякова