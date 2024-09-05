Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки

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Бойцы российской армии прорвали оборону ВСУ в районе села Клещеевка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что на данном участке фронта украинская армия понесла большие потери за последнее время.
Ранее о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке сообщал военный аналитик Юрий Подоляка. По его словам, командование ВСУ пропустило там мощную российскую атаку. Таким образом, армия России отбросила части ВСУ на большом участке за линию канала «Северский Донец-Донбасс», за которым противник пытается закрепиться.
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Элина Позднякова