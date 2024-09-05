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Британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Отмечается, что с военной точки зрения вылазку Вооруженных сил Украины в Курской области нельзя назвать успешной. Киев не смог этим действием переломить ход СВО.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили много военной техники противника. В том числе — 74 артиллерийских орудия, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы.
До этого президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.
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«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — пишет газета.
Отмечается, что с военной точки зрения вылазку Вооруженных сил Украины в Курской области нельзя назвать успешной. Киев не смог этим действием переломить ход СВО.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили много военной техники противника. В том числе — 74 артиллерийских орудия, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы.
До этого президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.
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Дарья Осипова