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Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области

Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут ощутимых успехов в Курской области
05 сентября 2024, 15:36
Фото: istock/olegda88

Фото: istock/olegda88

Британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут», — пишет газета.



Отмечается, что с военной точки зрения вылазку Вооруженных сил Украины в Курской области нельзя назвать успешной. Киев не смог этим действием переломить ход СВО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили много военной техники противника. В том числе — 74 артиллерийских орудия, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы.

До этого президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.

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05 сентября 2024, 15:13

Все больше россиян подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются в зону спецоперации для защиты своей родины от внешней угрозы, при этом труд военнослужащих достойно оплачивается.
При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащему сразу выплачиваются единовременные государственная и региональная выплаты, которые составляют не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач спецоперации бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты, которые могут достигать одного миллиона рублей в год. При этом за получение госнаград также выплачиваются отдельные деньги.

Пока военнослужащие находятся в зоне спецоперации и выполняют свой долг перед Отечеством, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и отдыхом в санаториях и посещением различных кружков и секций.

Взрослые дети военных имеют возможность попасть в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом для семьи военнослужащих существует компенсация коммунальных расходов, а также льготная военная ипотека. Таким образом, семьи бойцов СВО могут приобрести достойное жилье с использованием госсредств.

Более подробную информацию о всех выплатах и льготах для участников СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Появилась новая информация о российском ударе в Полтаве
Bild: Полтавский военный институт связи обучал солдат ВСУ со всей Украины
05 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В высшем военном командном училище связи имени маршала Москаленко в Полтаве, по которому российские военные нанесли удар, обучались солдаты Вооружённых сил Украины со всей страны. Об этом информирует немецкая газета Bild.
«Цель российских ракет — военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. В Полтаву отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — уточняет издание.

Кроме того, сообщается, что в Полтаве отсутствовали системы ПВО.

Напомним, что по учебному центру в Полтаве российские военные нанесли удар во вторник утром. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

После удара военными ВС России по учебному центру в Полтаве, Киев направил в сторону Швеции 15 грузовиков с телами погибших. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны раскрыли реальные потери боевиков ВСУ под Курском
МО РФ: ВСУ потеряли более 10,1 тысячи военных и 81 танк в Курской области
05 сентября 2024, 14:32

Фото: iStock/vladj55

Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты», — указано в заявлении.

Помимо этого, российские военные уничтожили 589 боевых бронированных машин, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS американского производства, 72 бронетранспортера и 325 автомобилей.

Кроме того, бойцы ВС России уничтожили 74 артиллерийских орудия противника, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, а также восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь РЛС контрбатарейной борьбы, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения, две РЛС ПВО и одна установка разминирования УР-77.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались применить в Курской области тактику «гармошка» и полностью провалили операцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танк
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Спецназ «Ахмат» наказал ВСУ под Курском за попытку применения тактики «гармошка»
05 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ попытались применить в Курской области тактику «гармошка» и полностью провалили операцию. Об этом сообщает командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Штурмовые группы идут в атаку, чуть позади них двигается группа закрепления. Штурмовики нападают на позиции. Зачищают. За их позиции перебегает группа закрепления и начинает окапываться, создавая позиции и плацдарм для противника на следующую атаку», — написал «Аид» в Telegram-канале.

Далее, по его словам, появляется другая штурмовая группа и вновь атакует, а группа закрепления опять бежит за них вперёд, пытается сразу окопаться и создать новый плацдарм.

Таким образом, «Аид» пояснил, что идёт одновременное задействование первого и второго рубежей.

Эту тактику спецназ «Ахмат» применял при штурме Белогоровки, а вот противнику повторить ее успех не удалось. Подразделения ВСУ попали под обстрел артиллерии и дронов, выжить удалось всего одному боевику.

После этого противник вновь попытался прорвать оборону ВС РФ по принципу «гармошки». Во второй волне выживших нет, заключил «Аид».

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#telegram
#всу
#вс рф
#обстрел
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Пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot под Курском
05 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/DmyTo

Пиротехники обнаружили и ликвидировали боевую часть ракеты Patriot в Курской области. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пиротехнические подразделения ведомства были привлечены к работе по выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета в Курской области. После проведения проверки выяснилось, что речь идёт о боевой части ракеты Patriot, выпущенной украинскими войсками. В результате она была уничтожена.

Кроме того, в МЧС привели статистику выполненных работ. Так, с начала боевых действий в Курской области, саперами ведомства были уничтожены 314 взрывоопасных предметов. Также была обследована территория площадью около 24 гектаров.

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В Подмосковье поддержат вернувшихся с СВО молодых педагогов

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области
#мчс
#пиротехника
#ракета
#курская область
#проверки
#сво
#вс рф
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В Подмосковье поддержат вернувшихся с СВО молодых педагогов
05 сентября 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области дополнительно поддержат молодых педагогов. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении в ходе 91-го заседания Мособлдума, сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
Депутаты отмечали на заседании, что одна из основных задач, которая стоит перед Подмосковьем, – привлечение молодых специалистов в сферу образования.
«Отдельно в законе мы учли ребят, которые выбрали для себя путь педагога, но отправились защищать нашу Родину в зону СВО. Вернувшись с фронта, они не потеряют статус молодого специалиста, если в течение года продолжат преподавать. Не утратят они и положенные меры поддержки. Также мы хотим наделить статусом «молодой специалист» участников спецоперации, имеющих педагогическое образование», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он уточнил, что условие здесь следующее: они должны начать педагогическую деятельность в течение года после возвращения со службы.

91-м заседанием подмосковные депутаты открыли осеннюю сессию Мособлдумы.

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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области
05 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/IGOR KUTNII

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов на подконтрольной РФ территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Великий Выселок, Ольшана, Токаревка, Воробьевка, Станцию Тополи и Николаевку. Огонь вели хаотично», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пока информации о пострадавших не поступало, однако местное население очень напугано, но успело укрыться в подвалах.

Кроме того, по словам главы ВГА, в результате украинской атаки сильно пострадали некоторые частные дома. Местные власти окажут их жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.

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#telegram
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«Священный долг»: Путин назвал цель ВС РФ в Курской области
Путин назвал священным долгом ВС РФ выбросить ВСУ из Курской области
05 сентября 2024, 13:26

Фото: iStock/zim286

Президент России Владимир Путин назвал священным долгом российских военных выбросить противника с территории Курской области. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Президент призвал ВС РФ выбросить украинских солдат из Курской области и защитить российских граждан, назвав это священным долгом бойцов.

Путин отметил, что в настоящее время очень важно думать о гражданах, которые проходят через серьёзные испытания и вынуждены страдать от постоянных терактов киевского режима.

Также российский лидер подчеркнул, что целью ВСУ была попытка заставить Россию «нервничать, суетиться и перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях.

Однако им не удалось достичь запланированного, поскольку ситуация была стабилизирована российскими войсками, которые уже приступили к выдавливанию сил ВСУ с территории России.

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#всу
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#сво
#владимир путин
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Путин выступил с заявлением об атаках на АЭС
Путин предложил представить зеркальный ответ России на украинские удары по АЭС
05 сентября 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предупредил, что удары украинские удары по АЭС крайне опасны, а также предложил представить, что будет, если РФ начнет зеркально отвечать на такие теракты. Таким образом он ответил на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС, который ему задали на Восточном экономическом форуме.
«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что потери ВСУ могут привести к обрушению фронта на основных направлениях и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается.
«Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил», — заявил Путин.
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