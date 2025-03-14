NBC: Россия против присутствия Келлога на переговорах по Украине

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Российская сторона выступает против присутствия спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного чиновника из РФ.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — заявил источник телеканалу.
Российский чиновник отметил, что РФ считает Келлога проукраински настроенной стороной. Это же подтвердил и собеседник телеканала из США. При этом остается неизвестным то, когда именно администрация Трампа получила информацию о нежелании РФ видеть Келлога на переговорах.
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