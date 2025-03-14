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NBC: Россия против присутствия Келлога на переговорах по Украине

Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

Российская сторона выступает против присутствия спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного чиновника из РФ.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — заявил источник телеканалу.

Российский чиновник отметил, что РФ считает Келлога проукраински настроенной стороной. Это же подтвердил и собеседник телеканала из США. При этом остается неизвестным то, когда именно администрация Трампа получила информацию о нежелании РФ видеть Келлога на переговорах.

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#украина
Бен Сальман при разговоре с Путиным отметил важность украинского урегулирования
14 марта 2025, 01:05

Фото: iStock/Diy13

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в диалоге с президентом РФ ВЛадимиром Путиным отметил важность урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
«С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

В свою очередь Владимир Путин высоко оценил посредничество Саудовской Аравии по вопросам переговоров России и США. В частности президент отметил усилия страны в организации переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.

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Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ
14 марта 2025, 00:45

Фото: iStock/syahrir maulana

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов РФ. Об этом сообщает CBS News.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно о решении Трампа не продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ. Данное решение позволяло иностранным компаниям оплачивать российскую нефть через подсанкционные банки.

Соответствующее решение затрудняет зарубежным компаниям закупку энергоресурсов из РФ. На телеканале предположили, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Кремль, чтобы убедить Москву согласиться на 30—дневное перемирие с Украиной.

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Депутат Европарламента Блага: перемирие должно предусматривать требования РФ
14 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/FabrikaCr

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что условия перемирия между РФ и Украиной должны предусматривать требования российской стороны. Об этом политик написал в своем telegram—канале.
«С [заключением] перемирия должен быть связан и вопрос [о дальнейшем подписании] мирного соглашения, которое учитывало бы российские требования», — пишет депутат.

Свою позицию Блага объясни тем, что на сегодняшний день Россия побеждает в военном конфликте. В связи с этим он отметил, что нормального перемирия не будет без переговоров о нем с Москвой. Исходя из сложившейся ситуации, только РФ может ставить условия по урегулированию конфликта. К тому же Блага подержал позицию РФ по заключению перемирия на Украине.

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Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС
14 марта 2025, 00:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Об этом рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«(Владимир Зеленский) подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов», — пишет Железняк в своем telegram—канале.

Соответствующий закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства должен был быть подписан до 11 марта. По словам Железняка, этого не произошло, что, по его мнению, говорит об отказе киевских властей заключать данную сделку. Ранее депутаты Верховной рады пытались заблокировать законопроект, но попытка оказалась провальной.

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Генсек НАТО Рютте и президент США Трамп во время встречи посмеялись над Байденом
13 марта 2025, 23:35

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и американский президент Дональд Трамп во время своей встречи посмеялись над экс-главой США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Высмеивание Байдена произошло в ходе заключительного диалога между Трампом и Рютте. В конце встречи Генсек склонился к президенту и, скорее всего, отметил длительность пресс—конференции. Полное высказывание Рютте тяжело услышать, но в его речи можно разобрать слово «предшественник». После этого между сторонами состоялся такой разговор:

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — сказал Трамп.

«Прямо сейчас?», — ответил президенту Рютте, после чего оба посмеялись.

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