NBC: Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии
Госсекретарю США Марко Рубио поручено подготовить предложение о покупке Гренландии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
В публикации отмечается, что проект рассматривается как «приоритетная задача» президента Дональда Трампа. При этом депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов призвал жителей Гренландии публично заявить о желании остаться в составе королевства и не осуждать его действия.
Ярлов подчеркнул, что в противном случае это автоматически легитимизирует планы США по присоединению острова. Он также заявил, что Вашингтон уже разрабатывает планы возможного вторжения на крупнейший в мире остров.
