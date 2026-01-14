Пашинян раздал высокопоставленным чиновникам многомиллионные премии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раздал высокопоставленным чиновникам многомиллионные премии. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на документ под грифом «совершенно секретно».
Из государственного бюджета выделили три миллиарда драмов (около 7,8 миллиона долларов). Министры получили премии до семи миллионов драмов сверх «13-й зарплаты», выплаченной в конце 2025 года. Заместители министров награждены суммами до 4,5 миллионов драмов, руководители управлений — до трех миллионов драмов, начальники отделов — до двух миллионов драмов.
СМИ отмечают, что размер премий сопоставим с размером средней пенсии за 14 лет или восьмилетней средней зарплатой граждан.
Читайте также: