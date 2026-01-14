Уиткофф и Кушнер хотят посетить Москву и встретиться с Путиным в этом месяце
Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность визита в Москву в ближайшее время для проведения переговоров. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, представители команды президента США Дональда Трампа планируют встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках усилий по продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Источники утверждают, что встреча может состояться уже в этом месяце, однако окончательного решения пока нет.
Отмечается, что сроки визита могут быть скорректированы на фоне нестабильной ситуации в Иране. Кроме того, представитель Белого дома заявил, что на данный момент официальных планов по такой встрече не существует.
Один из собеседников Bloomberg также подчеркнул, что остается неясным, насколько Владимир Путин заинтересован во второй встрече с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, именно этот фактор может стать ключевым препятствием для согласования даты переговоров.
