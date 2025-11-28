Достижения.рф

NBC: Скандал с Ермаком ослабит позиции Зеленского на переговорах

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ведущий переговоры по урегулированию конфликта, оказался в центре масштабного коррупционного скандала. Как сообщает NBC, это может ещё сильнее ослабить позиции Владимира Зеленского в ключевой момент переговоров.



Сейчас Ермак является самым высокопоставленным украинским чиновником, замешанным в деле, которым занимаются антикоррупционные органы страны.

«Высокопоставленный украинский чиновник, находящийся в центре мирных переговоров, в пятницу оказался в центре масштабного коррупционного скандала, что грозит еще больше ослабить... Зеленского в решающий момент переговоров», — передает телеканал.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0