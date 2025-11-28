Обыски у Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!»
Обыски у главы офиса Владимир Зеленского Андрея Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!». Такие подробности приводит украинский народный депутат Ярослав Железняк, передает «Газета.ru».
Напомним, обыски проводили 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
«Наши источники сообщают, что обыски в помещении Ермака начались с фразы детективов НАБУ «Сезам, откройся!», — заявил Железняк.Ранее сообщалось, что Ермак охарактеризовал первоначальную версию мирного плана администрации президента США Дональда Трампа как неприемлемую. С этим заявлением связал обыски бвывший депутат Верховной рады Игорь Марков.