Кремль высказался о кандидатуре Гросси на пост генсека ООН

28 ноября 2025, 12:25

Песков: РФ устраивает кандидатура Гросси на пост генсека ООН

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Россия выражает поддержку кандидатуре Рафаэля Гросси на пост нового Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), который должен занять свою должность в 2027 году.





Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Сейчас Гросси занимает пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).





«Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины», — добавил собеседник.