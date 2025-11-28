Кремль высказался о кандидатуре Гросси на пост генсека ООН
Песков: РФ устраивает кандидатура Гросси на пост генсека ООН
Россия выражает поддержку кандидатуре Рафаэля Гросси на пост нового Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), который должен занять свою должность в 2027 году.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Сейчас Гросси занимает пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины», — добавил собеседник.
