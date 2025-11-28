ТАСС: Орбан находится в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с Орбаном 28 ноября в Москве. Орбан же ранее заявлял о намерении обсудить с главой российского государства вопросы поставок энергоносителей и разрешения конфликта на Украине.
По информации, размещенной на сайте Кремля, Путин встречался с Орбаном 12 раз. Последний — в июле 2024 года, когда венгерский премьер находился в РФ для миротворческой миссии, а также посещал Украину, Китай и США. С начала специальной военной операции Путин и Орбан встречались дважды и общались по телефону трижды.
Ранее сообщалось, что Орбан потребовал от ЕС «немедленной поддержки» инициативы президента США Дональда Трампа по Украине.
