«Вопрос рентабельности»: Эксперт назвал проекты, которые РФ может предложить США

15 августа 2025, 12:13

Энергетик Игорь Юшков заявил, что Россия может предложить США сотрудничество по металлам

Фото: Istock/Vector

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия могла бы стать альтернативным поставщиком редкоземельных металлов для США, что помогло бы Вашингтону снизить зависимость от Китая и потенциально смягчить санкционное давление.





В беседе с «NEWS.ru» Юшков сообщил, что сотрудничество по металлам очень актуально для США, поскольку Китай доминирует на рынке. Энергетик отметил, что ранее Трамп уже пытался найти альтернативные источники, но безрезультатно.



Юшков добавил, что сомневается в интересе США к российским нефтегазовым месторождениям в Арктике из-за их высокой себестоимости.

«Арктические месторождения РФ имеют высокую себестоимость, безусловно. И тут коммерческие компании могут не заинтересоваться подобными проектами. Здесь вопрос рентабельности», — резюмировал эксперт.