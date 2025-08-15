Симоньян: летевших на Аляску российских журналистов кормили котлетами по-киевски

15 августа 2025, 12:25

Фото: iStock/Olga Buntovskih

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что летевших на Аляску российских журналистов кормили котлетами по-киевски. Об этом она написала в своем telegram-канале.





Данный факт подтвердил и корреспондент RT Егор Пискунов, который уже находится в американском штате. Данный факт он назвал ироничным и заявил, что это хороший знак перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.





«По иронии судьбы давали котлеты по-киевски в самолёте. Может быть, это хороший знак перед предстоящими переговорами», — передает RT слова Пискунова.