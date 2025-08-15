Достижения.рф

Симоньян: летевших на Аляску российских журналистов кормили котлетами по-киевски

Фото: iStock/Olga Buntovskih

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что летевших на Аляску российских журналистов кормили котлетами по-киевски. Об этом она написала в своем telegram-канале.



Данный факт подтвердил и корреспондент RT Егор Пискунов, который уже находится в американском штате. Данный факт он назвал ироничным и заявил, что это хороший знак перед переговорами президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«По иронии судьбы давали котлеты по-киевски в самолёте. Может быть, это хороший знак перед предстоящими переговорами», — передает RT слова Пискунова.
Иван Мусатов

