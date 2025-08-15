СВС: Трамп хочет закрыть украинский вопрос на переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным хочет закрыть украинский вопрос. Таким мнением поделился канадский телеканал СВС.
В сообщении отмечают, что данная встреча с Путиным является попыткой Трампа выполнить обещание и окончательно прекратить боевые действия на Украине.
«Организовав историческую встречу с Путиным на Аляске, Трамп попробует перевернуть страницу войны на Украине», — передает телеканал.
При этом эксперты не уверены в том, что лидеры стран смогут сразу прийти к решению украинского вопроса. При этом, учитывая стремление Трампа к дипломатии, стоит рассчитывать на такую возможность.
К тому же на переговорах может быть поднят вопрос о контроле за ядерными вооружениями.