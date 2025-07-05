Трамп признал, что РФ справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп признал, что РФ успешно справляется с антироссийскими санкциями. Об этом информирует РИА Новости.



Глава Белого дома также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как профессионала. Трамп отметил, что обсуждал вопрос санкций в ходе телефонного разговора с президентом России, который состоялся 3 июля.

Американский президент добавил, что возможность введения новых санкций по-прежнему сохраняется. По его словам, Путин не в восторге от этой перспективы.

Глава Соединенных Штатов заключил, что относится к России жестче, чем к другим государствам, включая Иран.

Екатерина Коршунова

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