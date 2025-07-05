«В наших сердцах навсегда»: звезда сериала «Счастливы вместе» вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном

Наталья Бочкарева почтила память Майкла Мэдсена и вспомнила о их поцелуе
Наталья Бочкарева (Фото: Инстаграм* @natalia_bochkareva_official)

Наталья Бочкарева вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном. Актриса почтила память покойного артиста, опубликовав в своем блоге совместные фото с Мэдсеном.



На опубликованных кадрах Наталья с Майклом были запечатлены в объятиях друг друга. Стоит отметить, что на одном из снимков Бочкарева поцеловала американского актера.

​Наталья Бочкарева и Майкл Мэдсен (Фото: Инстаграм* @natalia_bochkareva_official)

«Сегодня ушел из жизни потрясающий актер и очень талантливый человек. Майкл, ты в наших сердцах навсегда!» — написала звезда сериала «Счастливы вместе».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

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