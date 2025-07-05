«В наших сердцах навсегда»: звезда сериала «Счастливы вместе» вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном

05 июля 2025, 14:36

Наталья Бочкарева почтила память Майкла Мэдсена и вспомнила о их поцелуе

Наталья Бочкарева (Фото: Инстаграм* @natalia_bochkareva_official)

Наталья Бочкарева вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном. Актриса почтила память покойного артиста, опубликовав в своем блоге совместные фото с Мэдсеном.





На опубликованных кадрах Наталья с Майклом были запечатлены в объятиях друг друга. Стоит отметить, что на одном из снимков Бочкарева поцеловала американского актера.



​Наталья Бочкарева и Майкл Мэдсен (Фото: Инстаграм* @natalia_bochkareva_official)





«Сегодня ушел из жизни потрясающий актер и очень талантливый человек. Майкл, ты в наших сердцах навсегда!» — написала звезда сериала «Счастливы вместе».