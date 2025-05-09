NDTV: ВМС Индии наносят удары по целям в Пакистане

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Военно-морские силы Индии наносят удары по многочисленным целям в Пакистане. Об этом сообщает телеканал NDTV.
«После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в сообщении.
При этом в ночь на пятницу индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись удару со стороны Пакистана. В рамках атаки страна использовала ракеты и беспилотники. По информации объединенного штаба обороны Индии, потерь удалось избежать.
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