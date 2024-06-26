В ночь на 26 июня промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам

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Российские войска в ночь на 26 июня нанесли серию ракетных ударов по объектам промышленного сектора Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале он написал, что повреждения в результате попадания баллистической ракеты получило одно из административных зданий. О каком именно объекте промышленной инфраструктуры идёт речь, чиновник не уточнил.
Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Белгород-Днестровском районе Одесской области и Николаеве. Воздушная тревога в ночь на 26 июня была объявлена в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Накануне, 25 июня, в министерстве энергетики Украины заявили, что Харьковская, Сумская, Черниговская и Одесская области частично остались без электричества в результате боевых действий.
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Александр Бойцов