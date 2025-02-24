Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Презиент России Владимир Путин заявил, что к власти на Украине нужно подпускать тех людей, которым будет доверять народ. Об этом глава государства сказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — сказал Путин автору программы Павлу Зарубину.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о судьбе российских замороженных активов. По словам главы республики, их конфискация не представляется возможной, так как подобные действия будут противоречить международному праву.
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