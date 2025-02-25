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В Кремле рассказали, доверяет ли Путин американцам

Песков: для восстановления доверия к США нужно пройти серьезный путь
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Россия должна будет пройти большой путь для восстановления доверия к США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, доверяет ли Владимир Путин американцам.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия», — так Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru».

Он отметил, что за последние четыре года отношения между Москвой и Вашингтоном сильно пострадали и были разрушены, и быстро эту проблему решить невозможно. Однако в этом направлении планируется большая работа, добавил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в РФ с инвестициями американской стороны в размере 15 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин отметил готовность РФ возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая по два миллиона тонн. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах.

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Politico: Инициатива Каллас о помощи Киеву выявила признаки раскола в Евросоюзе
Politico: Инициатива Каллас о помощи Украине вызвала колебания в Евросоюзе
25 февраля 2025, 13:09

Фото: istockphoto/artJazz

Новая инициатива верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об очередной военной помощи Украине вызвала раскол в рядах ЕС. Некоторые страны выступают против предложенных сменщицей Борреля мер.
Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе не смогли прийти к единому мнению по поводу новой инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно обеспечения Украине военной поддержки на 2025 год.

«Структура предложения Каллас основана на валовом национальном доходе стран. (...) Некоторые из них — Италия, Португалия и Испания, в частности — противятся этому предложению», — пишут авторы материала издания.

Отмечается также, что данная инициатива Каллас не вызвало энтузиазма во Франции и Германии, которые потребовали получения дальнейших деталей предложенного плана. Другие государства европейского сообщества, напротив, настаивают на проявлении большего единства в вопросах предоставления помощи Украине.

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Премьер Грузии Кобахидзе назвал историческим решение властей страны не вводить санкции против РФ
Премьер Грузии Кобахидзе: Решение не вводить санкции против РФ было историческим
25 февраля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

В 2022 году власти Грузии приняли историческое решение, когда отказались вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе.
На пресс-конференции он напомнил журналистам, что заявление об отказе Грузии вводить антироссийские санкции озвучил Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра страны.

«Тогда была предпринята прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил глава грузинского правительства.

По его словам, такое решение было ключевым и принципиальным. Если бы Грузия присоединилась к санкциям против России, то страну неминуемо ожидало бы экономическое разрушение, заключил Кобахидзе.

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Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России
Financial Times: Санкции США могут быть вскоре сняты с России
25 февраля 2025, 11:41

Фото: istockphoto/vchal

Соединённые Штаты могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.
Такое мнение высказали обозреватели издания The Financial Times. В публикации отмечается, что Россия, учитывая, что американский лидер не только политик, но и бизнесмен, подготовила ряд интересных совместных инвестиционных проектов.

«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишут авторы материала.

Делегацию России на переговорах в столице Саудовской Аравии, которые состоялись на прошлой неделе, представляли глава МИД страны Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и, что особенно важно в свете вышесказанного, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече приняли участие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам завершившихся переговоров обе стороны заявили об их позитивных итогах и проработке условий и сроков новых российско-американских встреч на различных уровнях, вплоть до высшего.

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WSJ: Франция и Британия к удивлению многих не использовали право вето против резолюции США
WSJ: Франция и Британия удивили, не использовав право вето против резолюции США
25 февраля 2025, 10:36

Фото: istockphoto/Askolds

Великобритания и Франция при голосовании в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, предложенному Вашингтоном, не захотели воспользоваться имеющимся у них правом вето и заблокировать таким образом принятие документа.
О нежелании европейских политиков отклонить американский вариант документа, вызвавшем немалое удивление в международных дипломатических кругах, пишет издание The Wall Street Journal. В публикации отмечается со ссылкой на неназванных дипломатов, что представители французской и британской делегаций имели возможность заблокировать резолюцию, предложенную США, но не стали этого делать.

Накануне, 24 февраля, Совет безопасности ООН одобрил вариант резолюции по Украине, разработанный Вашингтоном. Этот проект документа получил поддержку десяти стран, включая Россию, Китай и США. Пять европейских государств, включая Францию и Соединённое Королевство, воздержались. Голосов против не было. Все предложенные поправки к документу были отклонены.

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#россия
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«Украинский синдром»: Пушков считает, что Евросоюз сам себя загнал в ловушку
Пушков: Завершение конфликта на Украине может привести к распаду Евросоюза
25 февраля 2025, 09:35

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Завершение украинского конфликта вполне может привести к распаду Европейского союза. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алесей Пушков.
В своём телеграм-канале он написал, что европейские союзники упорно не желают замечать и признавать поражение Украины. Однако после того, как оно неизбежно наступит, Евросоюз ожидает «украинский синдром».

По мнению сенатора, наиболее драматичными последствиями развития этого синдрома станут ослабление власти Брюсселя и всеобъемлющий кризис так называемой «евроинтеграции». Напротив, будут усиливаться центробежные процессы, что может привести к «отколу» отдельных государств, а, возможно, и распаду всего Евросоюза, не исключил Пушков.

Он также отметил, что если Трамп и Соединённые Штаты уже видят в украинском конфликте лишь бремя, от которого необходимо как можно скорее избавиться, то для ЕС и Британии он по-прежнему является чуть ли не смыслом существования.

«Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, европейские политики попали в «украинскую ловушку», когда отказ от прежней политики видится им большим злом, чем ее продолжение», — заключил сенатор.

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