В Кремле рассказали, доверяет ли Путин американцам

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Россия должна будет пройти большой путь для восстановления доверия к США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, доверяет ли Владимир Путин американцам.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия», — так Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru».
Он отметил, что за последние четыре года отношения между Москвой и Вашингтоном сильно пострадали и были разрушены, и быстро эту проблему решить невозможно. Однако в этом направлении планируется большая работа, добавил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в РФ с инвестициями американской стороны в размере 15 миллиардов рублей.
Кроме того, Путин отметил готовность РФ возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая по два миллиона тонн. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах.
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Элина Позднякова