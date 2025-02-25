Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин высказался об идее привлечь Евросоюз к переговорам по украинскому конфликту. Об этом глава РФ сказал журналисту Павлу Зарубину.
«Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — заявил Путин в ходе интервью, трансляция которого велась на телеканале «Россия 1».
Помимо этого глава государства подчеркнул, что участие Евросоюза позволит более объективно и сбалансированно решить вопрос по украинскому кризису. К тому же данный подход поспособствует укрепить диалог между странами.
Ранее Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Предполагаемый размер инвестиций с американской стороны равняется 15 миллиардам долларов.
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