На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

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В Киевской области прозвучало несколько взрывов, передает информационное агентство ТАСС.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в таких областях, как Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.
Ранее взрывы были слышны в Харькове, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В Харькове прогремел взрыв
Ранее взрывы были слышны в Харькове, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов