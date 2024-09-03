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Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

03 сентября 2024, 11:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Об этом информирует ТАСС.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Сообщается, что главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.



«Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что российского лидера в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром. Для встречи была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца был украшен флагами.

МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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