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Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина

Политолог Зеленков: решение МУС не может распространяться на главу государства
03 сентября 2024, 11:32
Фото: istockphoto/oliver de la haye

Фото: istockphoto/oliver de la haye

В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Ранее Международный уголовный суд выдал «ордер на арест» Путина из-за ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев и его союзники «предпримут меры» в отношении Монголии из-за отказа «арестовать» российского лидера Владимира Путина в соответствии с решением МУС.


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Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» заявил, что Международный уголовный суд изжил себя. Эксперт пояснил, что решения МУС распространяются только на те государства, которые подписали его статут.

«Российская Федерация не является той страной, которая подписала данный статут. Монголия, в свою очередь, является страной подписантом. Однако решения о том, как выполнять или не выполнять эти решения, всё равно лежат в прерогативе самого государства. В этом случае речь идет о Монголии», — пояснил он.
Еще один пример, который активно обсуждается на Украине, — это Бразилия, где также запланированы мероприятия, связанные с визитом Владимира Путина. Однако власти Бразилии заявили, что не собираются исполнять решения Международного уголовного суда, отметил Зеленков.

«Дело в том, что на главу государства не распространяются решения этого суда, поскольку глава любой страны обладает международным иммунитетом. Поэтому ни одно государство в мире не имеет права применить власть в отношении главы другого государства на своей территории», — рассказал эксперт.
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Он отметил, что Соединенные Штаты Америки часто прибегают к таким действиям. В качестве примеров он привел недавний арест самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также случай, который произошел несколько лет назад, когда власти США задержали самолет главы одного из латинских государств, возвращавшегося из Российской Федерации.

Тем не менее, после определенных моментов самолет благополучно взлетел и продолжил свой путь с главой государства на борту, добавил профессор.

«Вот эти моменты, они говорят, что Украина, конечно же, ничего сделать не сможет в отношении Монголии. Она будет информационное пространство возбуждать, она будет призывать европейские страны и Соединенные Штаты Америки к тому, чтобы каким-то образом ввести санкции против Монголии и так далее. Но с точки зрения международного права это всё ничтожно и последствий для Монголии никаких не будет», — заключил он.
Напомним, что Международный уголовный суд — это постоянный международный суд, созданный для судебного преследования лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как: геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Основан он был в 2002 году на основе Римского статута, который был принят в 1998 году.

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#сша
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#украина
#власть
#мероприятия
Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте
03 сентября 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Об этом информирует ТАСС.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Сообщается, что главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.

«Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что российского лидера в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром. Для встречи была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца был украшен флагами.

МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#мид
#отношения
#заявление
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Медведев заявил, что монголы «послали» МУС
Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить «ордер» против Путина
03 сентября 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Евросоюз со свойственным ему раболепием перед США выразил «обеспокоенность» в связи с визитом Путина в Монголию из-за ратифицированного страной статута Международного Уголовного Суда (МУС). Чего европейских юристов следует опасаться, так это того, что кто-то попытается исполнить выписанный ими ордер на арест российского президента.
С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул политическую ангажированность МУС, а его членов назвал «евродегенератами» и с удовлетворением отметил, что представители Монголии, пусть и не прямо, но отчётливо послали их вместе с их опасениями по известному всем адресу.

По словам политика, всем этим судьям и прокурорам из МУС по-настоящему следует опасаться только одного: что кто-то в приступе безумия попытается исполнить из незаконный и юридически ничтожный ордер. Ведь в этом случае их жизнь будет стоить не дороже бумаги, на которой написан этот ордер, причём бумаги, уже использованной не по прямому назначению, заключил Медведев, употребляя по своему обыкновению термины, далёкие от парламентских.

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#жизнь
#рф
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#монголия
#владимир путин
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Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Захарова: никогда не видела такого циничного воровства языка, как в Молдавии
03 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение Захарова высказала на международном форуме «Лидеры Евразии». По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.

«Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, она никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка. Представитель МИД РФ отметила, что существовали нацисты, которые утверждали, что нельзя использовать определённый шрифт и что газеты следует издавать с заглавными буквами определённого вида.

Она также упомянула, что на Украине говорили о необходимости минимизации русского языка и изменении системы образования.

«Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: «Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский». Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — пояснила Захарова.

Она отметила, что такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, нападавшее на человечество.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.

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#мид
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#мид рф
#запад
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Путина в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром
03 сентября 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

На центральной площади у государственного дворца в Улан-Баторе проходит торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Для встречи Владимира Путина была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца, где пройдут переговоры, украшен флагами. Сообщается, что напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме. Российскому лидеру были вручены цветы, а духовой оркестр исполнил гимн Монголии и Российской Федерации.

Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. По результатам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом». По его словам, Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.

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#оркестр
#президент
#переговоры
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Economist: У Зеленского есть последний шанс получить добро на удары по России
03 сентября 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Визит в США на следующей неделе станет для украинского президента последней возможностью получить разрешение своего главного союзника наносить удары вглубь территории России американским оружием до того, как глава Белого дома Джозеф Байден покинет свой пост.
Об этом пишет издание The Economist. Статья озаглавлена красноречиво: «Американские ограничения на удары по России вредят Украине». Во время встречи с Байденом в Нью-Йорке Зеленский в очередной и последний раз попытается добиться снятия этих ограничений.

Киевские чиновники ранее уже неоднократно высказывали недовольство запретом Вашингтона на удары по территории России. Например, телеканал CNN сообщал, что Киев уже передал Вашингтону список предполагаемых целей для этих атак. Однако американские власти в ближайшее время не планируют ослаблять данные ограничения, несмотря на неоднократные просьбы киевского руководства и самого Зеленского.

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#ограничения
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#зеленский
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#украина
#джозеф байден
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Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Новый фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил в большой семье в Свердловской области
03 сентября 2024, 07:45

Фото: Медиасток.рф

Новый фигурант дела «Крокуса» Хусейн Хамидов несколько лет жил в большой семье в Свердловской области в городе Артемовский. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, одноэтажный дом, который разделен на три квартиры, расположен в самом конце улицы Дегтярева на окраине Артемовского.

Один из немногих оставшихся в этом месте старожил Иван Князев рассказал, что семья Хамидовых купила трехкомнатную квартиру в доме. Женщина занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Она получала на них выплаты. Отец работал вахтами. Прожили в своей квартире они около трех лет, добавил он.

В беседе с агентством Князев рассказал, что женщина уехала на родину, а когда вернулась, очень сильно поругалась с главой семейства. По словам старожила, она предлагала переехать, но муж отказывался. В итоге она собрала детей и уехала. Мужчина через два дня уехал следом. Князев отметил, что квартира стоит пустая до сих пор.

С того момента, как они уехали, прошло 10 лет. Расул Хамидов возвращался один раз. Он осматривал дом и говорил, что в него хочет заселиться его сын, но парень лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.

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ХАМАС опубликовал видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
03 сентября 2024, 07:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе. Об этом информирует РИА Новости.
Дата и место съемки не разглашаются. На указанной видеозаписи шестеро человек называют свои имена по очереди. Помимо этого, среди них находится гражданин России Александр Лобанов.

Кроме того, сообщается, что в ближайшие часы будут опубликованы их последние слова. Позднее движением было опубликовано обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, которая призывала прекратить бомбардировку Сектор Газа.

В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов и 23-летний гражданин США Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ считают, что эти шесть заложников были убиты ХАМАС незадолго до обнаружения их тел в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии гражданина РФ Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.

Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его бабушка, невеста и мать были освобождены раньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#армия
#имена
#тела
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В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина
МИД Украины: необходимо принять меры против Монголии за видит Путина
03 сентября 2024, 06:12

Фото: сайт Кремля

Украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.
Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя российскую сторону в депортации детей из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы России.

Путин прибыл с визитом в Монголию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Визит проходит на фоне полемики вокруг ордера МУС на его арест. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все аспекты поездки были тщательно подготовлены.

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#арест
#поездки
#путин
#киев
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Bloomberg: страны, поддерживающие Киев, активизируют поставки оружия и ПВО
03 сентября 2024, 03:20

Фото: сайт НАТО

Страны, оказывающие поддержку Украине, активно работают над выполнением своих обязательств по поставкам вооружения и укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тем не менее, некоторые государства-члены Североатлантического альянса не смогли выполнить обещания, данные на съезде альянса в Вашингтоне в середине лета.

По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.

В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.

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#армия
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