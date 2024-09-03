Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина

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В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Ранее Международный уголовный суд выдал «ордер на арест» Путина из-за ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев и его союзники «предпримут меры» в отношении Монголии из-за отказа «арестовать» российского лидера Владимира Путина в соответствии с решением МУС.
Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» заявил, что Международный уголовный суд изжил себя. Эксперт пояснил, что решения МУС распространяются только на те государства, которые подписали его статут.
Он отметил, что Соединенные Штаты Америки часто прибегают к таким действиям. В качестве примеров он привел недавний арест самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также случай, который произошел несколько лет назад, когда власти США задержали самолет главы одного из латинских государств, возвращавшегося из Российской Федерации.
Тем не менее, после определенных моментов самолет благополучно взлетел и продолжил свой путь с главой государства на борту, добавил профессор.
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Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» заявил, что Международный уголовный суд изжил себя. Эксперт пояснил, что решения МУС распространяются только на те государства, которые подписали его статут.
«Российская Федерация не является той страной, которая подписала данный статут. Монголия, в свою очередь, является страной подписантом. Однако решения о том, как выполнять или не выполнять эти решения, всё равно лежат в прерогативе самого государства. В этом случае речь идет о Монголии», — пояснил он.Еще один пример, который активно обсуждается на Украине, — это Бразилия, где также запланированы мероприятия, связанные с визитом Владимира Путина. Однако власти Бразилии заявили, что не собираются исполнять решения Международного уголовного суда, отметил Зеленков.
«Дело в том, что на главу государства не распространяются решения этого суда, поскольку глава любой страны обладает международным иммунитетом. Поэтому ни одно государство в мире не имеет права применить власть в отношении главы другого государства на своей территории», — рассказал эксперт.
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Он отметил, что Соединенные Штаты Америки часто прибегают к таким действиям. В качестве примеров он привел недавний арест самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также случай, который произошел несколько лет назад, когда власти США задержали самолет главы одного из латинских государств, возвращавшегося из Российской Федерации.
Тем не менее, после определенных моментов самолет благополучно взлетел и продолжил свой путь с главой государства на борту, добавил профессор.
«Вот эти моменты, они говорят, что Украина, конечно же, ничего сделать не сможет в отношении Монголии. Она будет информационное пространство возбуждать, она будет призывать европейские страны и Соединенные Штаты Америки к тому, чтобы каким-то образом ввести санкции против Монголии и так далее. Но с точки зрения международного права это всё ничтожно и последствий для Монголии никаких не будет», — заключил он.Напомним, что Международный уголовный суд — это постоянный международный суд, созданный для судебного преследования лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как: геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Основан он был в 2002 году на основе Римского статута, который был принят в 1998 году.
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Дарья Осипова