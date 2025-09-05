«Не дотягиваем пока»: Путин назвал одну проблему России
Путин: Россия пока не дотягивает по потреблению морепродуктов до норм Минздрава
Россияне пока недоедают рыбу, и власти планируют развивать ее поставки по всей стране, заявил 5 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025.
По словам главы государства, по нормам Минздрава потребление морепродуктов должно составлять примерно 28 кг в год на человека, тогда как сейчас в среднем по России — около 23–23,5 кг. Путин подчеркнул, что ключевой проблемой для увеличения поставок в регионы является логистика. Важна не только ценовая доступность, хотя цены тоже имеют большое значение; первоочередная задача — наладить транспортировку и снабжение.
«Мы, по нормам Минздрава, не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Поэтому здесь есть над чем поработать», — добавил российский лидер.
Дальний Восток, заметил президент, — основной очаг рыбной промышленности: на его долю приходится 75% общего объема добычи и около 65% переработки рыбы. При этом вопросы логистики в регионе остаются наиболее острыми.