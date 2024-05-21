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«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Байден: США отвергают обвинения МУС и не считают происходящее в Газе геноцидом
21 мая 2024, 01:20
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Соединённые Штаты не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС в отношении руководства Израиля. Об этом заявил президент государства Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передаёт РИА Новости.
«То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден, комментируя гибель мирных жителей в Газе.
Американский лидер добавил, что власти Штатов отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.



20 мая прокурор МУС Карим Хан попросил инстанцию выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Помимо премьера, Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в Газе: министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа.

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#арест
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#новости
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Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль
Официальный представитель госдепа: МУС может преследовать РФ, но не Израиль
21 мая 2024, 00:08

Фото: istock / oliver de la haye

Международный уголовный суд (МУС) может распространять свою юрисдикцию на РФ, но не на Израиль, хотя оба государства не являются членами МУС. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — высказался представитель американского внешнеполитического ведомства.
Миллер отметил, что в Израиле якобы и так присутствуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На вопрос уточнить, какие действия израильских властей, которые изначально отвергали попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности государства сотрудничать с инстанцией, Миллер ответил, что «в расписании была поездка прокурора».

«Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими», — заявил он.
Ранее в США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Совбез ООН не принял проект предложенной Россией резолюции
СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе
20 мая 2024, 23:22

Фото: istock / Askolds

Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что из 15 членов СБ документ поддержали 7 стран, включая РФ и КНР. Семь государств проголосовали против, Швейцария воздержалась.

Комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами стали 18 стран.

До этого сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина предоставить доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Министр обороны Штатов должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса конгрессменов к космосу стала якобы «российская угроза» Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#проект
#оон
#новости
#швейцария
#совбез
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Политолог Мирзаян раскрыл ещё одну причину визита Путина в Китай
Политолог Мирзаян: Визит Путина мог быть связан с решением банковского вопроса
20 мая 2024, 23:17

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал мнение о том, что визит президента России Владимира Путина в Китай не только продемонстрировал всему миру укрепление российско-китайских отношений несмотря ни на что.
Специалист предположил, что российский лидер мог поехать в Китай в том числе для решения банковского вопроса.

«Российско-китайские связи несмотря на западное давление укрепляются. Китай не собирается идти на поводу у США и продавливать Россию. Но, если господина Си не удалось продавить, то китайские банки получилось. По всей видимости, визит Путина был связан, в том числе, с желанием эти проблемы решить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.

Он добавил, что освещение визита Путина в Китай западными СМИ с точки зрения подчинения России Китаю являются лишь наивными попытками объяснить собственные неудачи и внести раскол в наше общество по поводу КНР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.

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#китай
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#сми
#россия
#владимир путин
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В США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Сенатор Грэм* пообещал МУС санкции после запроса ордера на арест Нетаньяху
20 мая 2024, 22:51

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский сенатор Линдси Грэм* пообещал Международному уголовному суду ввести санкции после запроса ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает The Hill. По словам сенатора, это возмутительное решение — настоящая пощечина независимой судебной системе Израиля, которая славится своей независимостью. Он добавил, что будет лихорадочно работать с коллегами в Конгрессе США, чтобы ввести осуждающие санкции против МУС.

В понедельник прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

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*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#израиль
#сша
#мус
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Сенатор Карасин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
20 мая 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.
Он отметил, что смерть Раиси стала серьёзной утратой.

«Мы скорбим по поводу гибели видного иранского политика, президента Раиси и с прискорбием думаем о том, что это серьёзная утрата. Что получится дальше в политическом контексте, надо подождать. Будут наверняка решения иранского руководства. А сейчас самое главное — это чувство скорби и передача соболезнования нашим иранским партнерам и соседям», — поделился в беседе с Газета.ру Карасин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.

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#смерть
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#гибель
#мнение
#соболезнования
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В ГД объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране
Депутат Новиков: В Иране устойчивая система
20 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.
Он напомнил, что президент в Иране хоть и очень важное лицо государства, но не первое в политической системе страны.

«Разговоры о том, может ли случиться разбалансировка иранской политической системы, скорее, происходят от незнания. Система достаточно устойчивая, и предполагать, что факт гибели Раиси приведёт к разбалансировке системы, нет оснований. Все те, кто формировали, формируют и будут формировать внешнеполитический курс Тегерана, в принципиальных вещах разделяют подходы Раиси», — добавил в беседе с Газета.ру Новиков.

Ранее политолог Сергей Маркелов, наоборот, высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.

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#смерть
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#власть
#мнение
#политолог
#иран
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Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
20 мая 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден назвал возмутительным требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно», — цитирует Байдена ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг требование прокурора МУС.

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#сша
#арест
#блинкен
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Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
20 мая 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника главы государства, говорится на сайт Кремля.
Левицкая занимала эту должность с августа 2013 года. В своей карьере она также была заместителем министра экономического развития РФ, первым заместителем руководителя аппарата правительства России.

Александра Левицкая является действительным государственным советником РФ I класса (2000). Она награждена орденами Почета (2004), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), Дружбы (2014).

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#соболезнования
#путин
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Больше не президент: что будет с Зеленским после 20 мая и как он стал законной целью для ВС РФ
Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая: что будет дальше, судьба Украины
20 мая 2024, 19:25

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. О том, с какими лозунгами Зеленский пришел в большую политику, какие обещания не выполнил, и что его ждет после истечения срока полномочий, расскажет редакция «Радио 1».

Победа Зеленского на выборах в 2019 году


Выборы президента на Украине состоялись в апреле 2019 года. Тогда актер Владимир Зеленский триумфально обошел Петра Порошенко и вступил в должность президента. Он заявил, что намерен дать стране мир и навести порядок.

Зеленский обещал разрешить конфликт в Донбассе


Урегулирование обстановки в регионе стало одним из основных пунктов в предвыборной программе Владимира Зеленского. Тогда он заявил, что Киев заинтересован в прекращении огня и проведении прямых переговоров с Россией. Однако уже после оглашения результатов голосования риторика Зеленского поменялась. Он заявил, что предшествовать миру на Донбассе может только пересмотр Минских соглашений.

Спустя еще некоторое время, Зеленский начал говорить о том, что те, кто называет себя русским, не должны оставаться в Донбассе.

«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить в Донбассе», — уверял президент Украины.

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Стремление Украины вступить в НАТО


Практически вся повестка Владимира Зеленского строилась вокруг ассоциации с ЕС. В итоге ему удалось достичь того, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, однако присоединения к блоку так и не произошло. Более того, Запад исключает присоединение Украины к ЕС до тех пор, пока в стране не завершатся военные действия.

Зеленский обещал завершить эпоху бедности на Украине


Во время политических дебатов Владимир Зеленский задал вопрос занимающему на тот момент пост главы Украины Петру Порошенко о том, почему при столь богатом президенте Украина считается бедной страной Отметим, что в 2019 году Украина действительно являлась беднейшей страной Европы по показателю ВВП на душу населения.

Тогда Зеленский заверил, что эпоха бедности на Украине закончится с его приходом к власти. Однако уже через год он объяснил неизменное положение дел тем, что у Киева накопились «огромные долги перед международными кредиторами».
«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам (...) Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — заверял Зеленский.

Кроме того, глава Украины обещал разобраться с пенсиями тех пожилых людей, кто имеет украинские паспорта, но проживает на неподконтрольной Украине территории бывших Донецкой и Луганской областей. Напомним, в 2014 году власти страны прекратили пенсионные отчисления десяткам тысяч стариков, объяснив это «экономической блокадой».

Однако эта проблема также не была решена. Власти Украины сослались на то, что на неподконтрольных территориях «нет представительств Пенсионного фонда».


Зеленский обещал Украине газ


Еще одним обещанием Зеленского, которому так и не суждено было сбыться, стало заявление о том, что Украина полностью обеспечит себя газом самостоятельно. В одном из предвыборных роликов политик, ссылаясь на данные неназванных экспертов, подсчитал, что запасов голубого топлива в недрах страны должно хватить для покрытия всего энергетического дефицита.

Однако объемы добычи газа продолжали снижаться, в последние годы такие показатели едва превышая 20 миллиардов кубометров в год при потреблении почти в 31 миллиард, что привело к росту цен на ресурс и волне протестов.

Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок


Одно из наиболее громких обещаний будущего президента во время избирательной кампании — не задерживаться на своем посту дольше одного срока. В противном случае, по его словам, на Украине продолжится вакуум в политическом пространстве, «где народ не доверяет ни одному из политиков». Однако ввиду того, что на Украине введено военное положение, голосование в стране проводиться не будет, и это значит, что Зеленский продолжит оставаться у власти.

Как оценивают легитимность Зеленского в России


Вопрос легитимности Зеленского интересует и Россию. В том случае, если Москва будет подписывать какие-либо документы с Киевом, власти страны должны быть полностью законными. Прежде об этом говорил президент России Владимир Путин.

«Это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», — пояснил Путин.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовсе назвал отмену выборов на Украине узурпацией власти. Он полагает, что говорить о пролонгации полномочий Владимира Зеленского было бы неправильно. Медведев заявил, что нынешний президент Украины является военным преступником, и «утрата им официального статуса ничего не меняет».

Кроме того, Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для ВС РФ, так как он является главой враждебного режима.
Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде
Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде


Что будет с Украиной после окончания срока Зеленского


Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден доказывать свою легитимность. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с URA.RU. По его словам, сомнения в законности украинской власти возникают даже за пределами Украины.

«Отсюда понятно, что он (Зеленский – прим.ред) будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — выразил уверенность бывший политик.


Что будет с Зеленским после окончания срока


Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Зеленский должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист, приводит его слова ТАСС. Медведев заявил, что глава Украины должен предстать перед судом за преступления против граждан России и Украины. Однако если этого не произойдет, то нужно будет прибегать к мерам, которые применяются против террористов.

Он также привел в пример националиста Степана Бандеру, которого назвал «духовным учителем» Зеленского.

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