«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

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Соединённые Штаты не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС в отношении руководства Израиля. Об этом заявил президент государства Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передаёт РИА Новости.
«То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден, комментируя гибель мирных жителей в Газе.Американский лидер добавил, что власти Штатов отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.
20 мая прокурор МУС Карим Хан попросил инстанцию выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Помимо премьера, Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в Газе: министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа.
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