«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. О том, с какими лозунгами Зеленский пришел в большую политику, какие обещания не выполнил, и что его ждет после истечения срока полномочий, расскажет редакция «Радио 1».