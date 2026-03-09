«Сделают все»: Политолог ответил, удастся ли Ирану обезопасить нового верховного лидера
Политолог Самонкин: Иран не позволит США убить нового верховного лидера
Иран сделает все, чтобы обеспечить безопасность новому верховному лидеру страны Моджтабу Хаменеи. Так считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По его словам, Иран учтет ошибки, которые совершил, и, вероятнее всего, усилит противовоздушную оборону, а безопасность главы государства будет являться приоритетом для страны.
«Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Мне кажется, что иранские спецслужбы и иранские военные ведомства сделают все для того, чтобы обеспечить безопасность нового лидера страны в таких непростых условиях», ― сказал Самонкин в разговоре с NEWS.ru.
Политолог пояснил, что в исламском мире гибель лидера часто провоцирует жесткие ответные меры, как это произошло после смерти аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером республики Моджтабу Хаменеи — сына убитого аятоллы.