«Сделают все»: Политолог ответил, удастся ли Ирану обезопасить нового верховного лидера

09 марта 2026, 12:01

Политолог Самонкин: Иран не позволит США убить нового верховного лидера

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран сделает все, чтобы обеспечить безопасность новому верховному лидеру страны Моджтабу Хаменеи. Так считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.





По его словам, Иран учтет ошибки, которые совершил, и, вероятнее всего, усилит противовоздушную оборону, а безопасность главы государства будет являться приоритетом для страны.





«Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Мне кажется, что иранские спецслужбы и иранские военные ведомства сделают все для того, чтобы обеспечить безопасность нового лидера страны в таких непростых условиях», ― сказал Самонкин в разговоре с NEWS.ru.