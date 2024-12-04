Зеленский пообещал подготовить санкции против Тбилиси из-за разгона протестов в Грузии

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Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил действия властей Грузии и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
«Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии», — говорилось в публикации Владимира Зеленского.
Глава киевского режима подчеркнул, что власти Украины готовят юридическую реакцию и работают с Европой и иными союзниками по конкретным действиям. Он также дал поручение подготовить «соответсвующие санкционные решения».
Ранее сообщалось, что полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены». Сотрудники Министерства внутренних дел не стали впускать пришедших лидеров партий.
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