«Не меняют сути»: Стало известно, если ли у РФ союзники в Европе
Социолог Копатько: В Европе у России союзников нет
В Европе у России союзников нет, там есть только интерес к российским энергоресурсам. Такое заявление сделал социолог Евгений Копатько.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что у определенной части населения Европы и некоторых политиков настроения евроскептицизма присутствуют. Однако эта часть не определяет политическую повестку.
«В настоящее время европейцы мобилизуются, чувствуют собственную автономию. Это чувство у них сильнее, чем год назад. Они понимают свою зависимость и уязвимость от США, но они также понимают, что у них есть инструменты для саботажа политики Дональда Трампа», — пояснил Копатько.
Эксперт подчеркнул, что в Европе у России союзников нет. Там есть только интерес к российским энергетическим ресурсам. А немногочисленные лояльные выступления не меняют сути политических действий в отношении России, заключил социолог.