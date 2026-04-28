28 апреля 2026, 18:30

Социолог Копатько: В Европе у России союзников нет

В Европе у России союзников нет, там есть только интерес к российским энергоресурсам. Такое заявление сделал социолог Евгений Копатько.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что у определенной части населения Европы и некоторых политиков настроения евроскептицизма присутствуют. Однако эта часть не определяет политическую повестку.





«В настоящее время европейцы мобилизуются, чувствуют собственную автономию. Это чувство у них сильнее, чем год назад. Они понимают свою зависимость и уязвимость от США, но они также понимают, что у них есть инструменты для саботажа политики Дональда Трампа», — пояснил Копатько.