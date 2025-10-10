Путин анонсировал появление нового оружия и заявил о превосходстве над другими странами
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе сообщил, что у страны скоро появится новое оружие.
Он подчеркнул, что новизна российских средств ядерного сдерживания значительно выше, чем у других государств.
Помимо этого, Путин отметил, что российский ответ на разговоры о передаче ракет «Томагавк» Киеву выражается в усилении системы противовоздушной обороны, а угрозы украинского лидера Владимира Зеленского по Москве президент назвал «формой понтажа», подчёркивая, что действия России направлены на обеспечение безопасности страны.
