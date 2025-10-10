Владимиру Путину подарили две иконы с вмятинами от пуль
Владимиру Путину на день рождения преподнесли в дар две иконы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На подаренных образах остались вмятины от пуль. Реликвии ранее находились у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. По словам дарителей, эти иконы уберегли бойцов от гибели.
Президент поблагодарил российских военных за службу и выразил им слова поддержки.
«И пусть Господь хранит их так, как хранил до сих пор», — отметил Путин.Ранее Владимир Путин признал проблемы в миграционной сфере. Он заявил, что иностранцы, которые живут в России, должны иметь достойные условия жизни и соблюдать местные законы и нормы.