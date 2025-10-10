Владимиру Путину подарили две иконы с вмятинами от пуль

10 октября 2025, 15:55

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимиру Путину на день рождения преподнесли в дар две иконы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





На подаренных образах остались вмятины от пуль. Реликвии ранее находились у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. По словам дарителей, эти иконы уберегли бойцов от гибели.



Президент поблагодарил российских военных за службу и выразил им слова поддержки.

«И пусть Господь хранит их так, как хранил до сих пор», — отметил Путин.

