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«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций

Олимпийская чемпионка Роднина: Из-за санкций больше не могу путешествовать
Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Государственной думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как на неё лично повлияли антироссийские санкции. Она пожаловалась, что теперь не может путешествовать по миру.
В разговоре с изданием Sport24 спортсменка, тренер и парламентарий напомнила, что она находится не только под американскими, но и под европейскими и украинскими санкциями. Именно по этому сейчас она не может свободно ездить по миру, как привыкла.

«Из-за этих санкций я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила депутат.

Ранее Роднину неоднократно критиковали за её 12-летнюю жизнь в Америке, за то, что её дочь Алёна Миньковская и сейчас там живёт и является стопроцентной американкой, как и её отец, бывший муж фигуристки Леонид Миньковский. Будучи журналисткой, политологом и бакалавром искусств, девушка даже была продюсером первой инаугурации президента США Барака Обамы.

Ирина Константиновна спокойно относится к критике. Она говорит, что уехала в Штаты работать в 1990 году, а когда ей пообещали нормальные условия работы на Родине, сразу же вернулась. Спортсменка и тренер не жалуется, но всем известно, что в начале «лихих 90-х» в эпоху первичного и оголтелого накопления капитала прославленная чемпионка просто оказалась всеми забыта и никому не нужна.

В России есть замечательная в своём роде черта: вознести до невиданных высот своего кумира, а потом с упоением скинуть его и втаптывать в грязь. У нас в стране хватает высокопоставленных персон, любящих рассуждать о патриотизме, но будущее своих отпрысков связывающих с «загнивающим» Западом. Роднина — совсем не такой случай.

Алёну увезли в Штаты в четырёхлетнем возрасте, когда она, понятное дело, не могла ничего выбирать. На воспитании девочки «по-американски» настоял её отец, с которым Роднина, кстати, развелась через два года после переезда. А приезжать в Россию Миньковская по решению отца, закреплённому в суде, не могла до 18-летнего возраста. К тому времени она уже училась в университете. Старший сын Родниной от брака с бывшим партнёром Александр Зайцев-младший вернулся на Родину при первой возможности. Сейчас ему 45 лет, он счастливо женат и не любит вспоминать жизнь в чужой стране.

Что касается патриотизма самой Ирины Родниной... Свою третью олимпийскую золотую медаль она завоевала «на территории противника» в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году, когда весь огромный ледовый дворец гудел и улюлюкал, желая ей и Зайцеву падения, поражения и унижения. А её слёзы на высшей ступени пьедестала почёта на фоне красного флага и под гимн СССР стали настоящей визитной карточкой всей советской эпохи.

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Папа Римский находится в критическом состоянии, он перенёс распираторный приступ
22 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии, он перенёс респираторный приступ. Об этом сообщила служба печати Ватикана.
Отмечается, что в субботу утром Папе Римскому понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом, в результате которого пришлось прибегнуть к кислородной терапии с высоким протоком. Также ему потребовалось переливание крови в связи со снижением уровня тромбоцитов.

Ранее кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский в скором времени может отречься от престола в связи с ухудшением состояния здоровья.

Также сообщалось, что 19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония.

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Захарова спела Bella ciao, получив петицию с извинениями народа Италии за своего президента
Захарова спела песню Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев
22 февраля 2025, 20:11

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова неожиданно проявила вокальные способности. Она исполнила итальянскую народную песню Bella ciao, после того, как получила петицию с извинениями от народа Италии за своего президента Серджо Маттареллу.
Дело в том, что итальянский политик недавно сравнил Россию с Третьим рейхом. В онлайн-петиции, которую к моменту вручения уже подписали 25 тысяч человек, говорится, что жители государства на Апеннинском полуострове «не разделяет заявление президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».

Известную композицию спикер российского МИД спела вместе с журналистом и общественником Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию, а ранее инициировал сбор подписей. По его словам, только за первые два дня документ подписали более 10 тысяч человек.

«Эту песню у нас все знают и поют обычно на русском, а припев - на итальянском. Это песня итальянских партизан», — сказала российский дипломат.

Она также добавила, что очень хотелось бы, чтобы итальянцы знали, что в России хорошо известна история их страны со всеми её взлётами и падениями. Россияне прекрасно знают, что в Италии был не только фашистский режим Муссолини, но и очень сильное движение Сопротивления.

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#италия
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Bloomberg: США заблокируют антироссийскую резолюцию Украины в ООН
22 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Соединённые Штаты пытаются добиться блокировки резолюции ООН, в которой Россия осуждается за проведение военной операции на территории Украины. Вместо этого американская делегация призывает союзников проголосовать за свой аналогичный документ, но с несколько иным содержанием.
Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Что касается резолюции, предложенной Вашингтоном, то в ней выражается скорбь по поводу многочисленных жертв вооружённого конфликта, причём как среди военных, так и среди гражданского населения. Причём интересно, что текст всех трёх абзацев американского документа значительно смягчён относительно выражений и самих фактов, используемых в подобных случаях прежде.

Украинская версия резолюции коренным образом отличается от американской. В ней содержится призыв «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». Кроме того, там нет пункта о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Проект резолюции от США называется «Путь к миру». В документе американцы впервые за всё время не упоминают Россию как единственную виновницу начала конфликта на Украине. Голосование по резолюции и поправкам к ней запланировано на следующую неделю и будет приурочено к третьей годовщине начала боевых действий.

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#сша
#призыв
#проект
#голосование
#оон
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Швеция выдворяет из страны российскую политактивистку Рудневу из-за угрозы нацбезопасности
Швеция депортирует активистку Рудневу из-за угрозы национальной безопасности
22 февраля 2025, 17:02

Фото: istockphoto/WDnet

Власти Швеции намерены выдворить за пределы страны российскую либеральную активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции»* Дарью Рудневу. Причиной называется угроза национальной безопасности.
Об этом сама политическая активистка рассказала в интервью «Шведскому радио». Она считает такое решение, принятое по итогам доклада Службой безопасности Швеции ((Säpo), является «очень несправедливым».

«Мои исследования посвящены теоретической математике и у них нет какого-либо военного применения. Я шокирована глупостью полиции и спецслужб», — заявила политэмигрантка.

Руднева прибыла в Швецию из Москвы в 2021 году по программе обмена студентами для изучения математики и физики в Стокгольмском университете.

После начала специальной военной операции она стала одной из основательниц вышеупомянутого комитета. Девушка активно участвовала в митингах, часто появлялась в социальных сетях и СМИ. Руднева вела несколько радиопередач, в эфире которых объясняла шведской аудитории, как и за что гражданам скандинавской страны следует ненавидеть Россию. Её организация также занимается сбором пожертвований для украинской армии и проведением антироссийских демонстраций.

Несмотря на такой заметный вклад в пропаганду русофобии и её научные достижения в области математики и физики, шведские миграционные власти приняли решение выслать активистку из страны и на 20 лет запретить ей въезд в Шенгенскую зону.

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Глава Минобороны РФ Белоусов: наступил решающий момент противостояния с Западом
22 февраля 2025, 14:19

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Сейчас для России наступил не просто важный, а решающий момент в многолетнем противостоянии с Западом. Так считает министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Об этом он заявил на церемонии вручения высшей государственной награды страны — медали «Золотая Звезда» — участникам специальной военной операции. В канун Дня защитника Отечества министр наградил и тепло поздравил с наступающим праздником солдат и офицеров, проявивших мужество, героизм и храбрость при выполнении воинского долга.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — сказал руководитель оборонного ведомства страны.

Белоусов подчеркнул, что сегодня, сейчас наступил решающий, определяющий момент в противостоянии коллективному Западу. От действия каждого сейчас зависит судьба страны, добавил глава Минобороны.

«Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — сказал он.

Министр также пожелал военнослужащим накануне праздника крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

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