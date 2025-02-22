«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Государственной думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как на неё лично повлияли антироссийские санкции. Она пожаловалась, что теперь не может путешествовать по миру.
В разговоре с изданием Sport24 спортсменка, тренер и парламентарий напомнила, что она находится не только под американскими, но и под европейскими и украинскими санкциями. Именно по этому сейчас она не может свободно ездить по миру, как привыкла.
Ранее Роднину неоднократно критиковали за её 12-летнюю жизнь в Америке, за то, что её дочь Алёна Миньковская и сейчас там живёт и является стопроцентной американкой, как и её отец, бывший муж фигуристки Леонид Миньковский. Будучи журналисткой, политологом и бакалавром искусств, девушка даже была продюсером первой инаугурации президента США Барака Обамы.
Ирина Константиновна спокойно относится к критике. Она говорит, что уехала в Штаты работать в 1990 году, а когда ей пообещали нормальные условия работы на Родине, сразу же вернулась. Спортсменка и тренер не жалуется, но всем известно, что в начале «лихих 90-х» в эпоху первичного и оголтелого накопления капитала прославленная чемпионка просто оказалась всеми забыта и никому не нужна.
В России есть замечательная в своём роде черта: вознести до невиданных высот своего кумира, а потом с упоением скинуть его и втаптывать в грязь. У нас в стране хватает высокопоставленных персон, любящих рассуждать о патриотизме, но будущее своих отпрысков связывающих с «загнивающим» Западом. Роднина — совсем не такой случай.
Алёну увезли в Штаты в четырёхлетнем возрасте, когда она, понятное дело, не могла ничего выбирать. На воспитании девочки «по-американски» настоял её отец, с которым Роднина, кстати, развелась через два года после переезда. А приезжать в Россию Миньковская по решению отца, закреплённому в суде, не могла до 18-летнего возраста. К тому времени она уже училась в университете. Старший сын Родниной от брака с бывшим партнёром Александр Зайцев-младший вернулся на Родину при первой возможности. Сейчас ему 45 лет, он счастливо женат и не любит вспоминать жизнь в чужой стране.
Что касается патриотизма самой Ирины Родниной... Свою третью олимпийскую золотую медаль она завоевала «на территории противника» в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году, когда весь огромный ледовый дворец гудел и улюлюкал, желая ей и Зайцеву падения, поражения и унижения. А её слёзы на высшей ступени пьедестала почёта на фоне красного флага и под гимн СССР стали настоящей визитной карточкой всей советской эпохи.
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«Из-за этих санкций я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила депутат.
Ранее Роднину неоднократно критиковали за её 12-летнюю жизнь в Америке, за то, что её дочь Алёна Миньковская и сейчас там живёт и является стопроцентной американкой, как и её отец, бывший муж фигуристки Леонид Миньковский. Будучи журналисткой, политологом и бакалавром искусств, девушка даже была продюсером первой инаугурации президента США Барака Обамы.
Ирина Константиновна спокойно относится к критике. Она говорит, что уехала в Штаты работать в 1990 году, а когда ей пообещали нормальные условия работы на Родине, сразу же вернулась. Спортсменка и тренер не жалуется, но всем известно, что в начале «лихих 90-х» в эпоху первичного и оголтелого накопления капитала прославленная чемпионка просто оказалась всеми забыта и никому не нужна.
В России есть замечательная в своём роде черта: вознести до невиданных высот своего кумира, а потом с упоением скинуть его и втаптывать в грязь. У нас в стране хватает высокопоставленных персон, любящих рассуждать о патриотизме, но будущее своих отпрысков связывающих с «загнивающим» Западом. Роднина — совсем не такой случай.
Алёну увезли в Штаты в четырёхлетнем возрасте, когда она, понятное дело, не могла ничего выбирать. На воспитании девочки «по-американски» настоял её отец, с которым Роднина, кстати, развелась через два года после переезда. А приезжать в Россию Миньковская по решению отца, закреплённому в суде, не могла до 18-летнего возраста. К тому времени она уже училась в университете. Старший сын Родниной от брака с бывшим партнёром Александр Зайцев-младший вернулся на Родину при первой возможности. Сейчас ему 45 лет, он счастливо женат и не любит вспоминать жизнь в чужой стране.
Что касается патриотизма самой Ирины Родниной... Свою третью олимпийскую золотую медаль она завоевала «на территории противника» в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году, когда весь огромный ледовый дворец гудел и улюлюкал, желая ей и Зайцеву падения, поражения и унижения. А её слёзы на высшей ступени пьедестала почёта на фоне красного флага и под гимн СССР стали настоящей визитной карточкой всей советской эпохи.
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Александр Бойцов