Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом информирует «ВсеПроСпорт».
Ранее Дюамель заявила, что российские фигуристы имеют право покинуть РФ и сменить спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться в той стране, которую начали представлять.
Роднина отметила, что Дюамель знает, о чем говорит, так как сама занималась в подобных центрах.
Роднина заключила, что мнение Дюамель не является авторитетным.
Напомним, Международный союз конькобежцев весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.
Читайте также:
«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности
Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку
Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях
Роднина отметила, что Дюамель знает, о чем говорит, так как сама занималась в подобных центрах.
«А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы», — подчеркнула депутат.
Роднина заключила, что мнение Дюамель не является авторитетным.
Напомним, Международный союз конькобежцев весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.
Читайте также:
«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности
Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку
Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях
Екатерина Коршунова