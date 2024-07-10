Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Politico: Украина хочет добиться снятия запрета на удары по РФ оружием из США

Politico: Украина хочет добиться снятия запрета на удары по РФ оружием из США

10 июля 2024, 02:33
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Украина хочет добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленное Соединёнными Штатами оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова. Однако под запретом осталось применения оперативно-тактических ракет ATACMS и прочих средств дальнего огневого поражения.

По данным издания, Киев планирует усилить давление на администрацию Байдена для снятия всех ограничений.



Ермак в беседе с изданием уточнил, что в первую очередь Украина хочет добиться снятия ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS.

Также он добавил, что поставка вооружений, одобренная Конгрессом США ещё весной, до сих пор задерживается.

Читайте также:

Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО

Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте на Украине
#украина
#сша
#россия
#обстрел
#сво
Небензя: упавшая на детскую больницу в Киеве ракета выпущена из норвежского ЗРК
Небензя: РФ ждёт реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS
10 июля 2024, 01:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Ракета, попавшая в здание детской больницы в Киеве, была выпущена из норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона ждёт ответа от норвежских властей, которые поставили Киеву это оружие. Он задался вопросами о том, санкционировали ли они, что ЗРК использовалась для удара по больнице, а также чтобы она размещалась в жилом секторе.

Небензя добавил, что ВС РФ действительно ударили по военным объектам на территории Украины. В частности, что в завод имени Артема в Киеве, который находится в двух километрах от больницы «Охматдет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник сообщила, что уже точно подтверждено, что в здание больницы попала ракета из норвежского ЗРК.

Читайте также:

Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице: кто на самом деле убил украинских детей и что поразили русские «Кинжалы»

Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт

В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
#россия
#украина
#норвегия
#ракета
#обстрел
#василий небензя
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-полковник СБУ: ЧП с блокировкой ТЦК в Ворохте стало серьезным сигналом Киеву
10 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бывший полковник СБУ Олег Стариков прокомментировал ЧП в Ивано-Франковской области Украины, где жители поселка Ворохта перекрыли трассу знак протеста против установки блокпоста военными и заблокировали работу ТЦК. В интервью журналисту Александру Шелесту* он назвал этот инцидент серьезным сигналом для Киева.
«Это та область, где (…) люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный», — заявил Стариков.
Экс-полковник СБУ предостерег Киев от репрессивных мер, предупредив, что они могут привести к непредсказуемым последствиям.

Инцидент в Ворохте произошел неделю назад, 4 июля. Жители небольшого поселка стали жаловаться, что после начала мобилизации к ним перестали приезжать туристы.

Ранее сообщалось, что на Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщало украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечалось, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.

Читайте также:

Подполье: гумфонды на Украине выдают военкомам и ТЦК личные данные жителей

«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области

В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК
#туристы
#жители
#инцидент
#кадры
#сотрудники
#люди
#сво
#киев
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SZ: авиабомбы ВКС РФ оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове
10 июля 2024, 01:03

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Российские планирующие авиабомбы стали главной причиной для падения Авдеевки и теперь оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове. Об этом сообщает чешская газета Seznam zprávy. В материале уточняется, что еще одна существенная проблема – это расположение бомбардировщиков в глубине России, куда не может дотянуться Украина.
«В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», — отмечают в публикации.

По данным издания, американские истребители F-16, которые должны отправить Украине, не смогут поменять положение дел в небе над страной, ведь им придется столкнуться с противником, который совершенствует свои умения по мере продолжения конфликта.
«Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. <…> То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16», – заключили в газете.
Авиабомбы с модулями планирования и коррекции позволяют российским самолетам бить по укрепрайонам противника в зоне СВО, не подставляясь под прицел зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Читайте также:

ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК

Треснул фундамент у домов: как ВС РФ ударили по ВСУ ФАБ-3000 и почему на Западе ужаснулись русским оружием

BI: Новая российская ракета ФАБ-3000 М-54 может изменить конфликт на Украине
#оборона
#сво
#всу
#истребители
#пво
#бомба
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов
10 июля 2024, 00:40

Фото: iStock/frantic00

ВСУ за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 13 обстрелов были зафиксированы на донецком направлении и ещё 29 – на горловском.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, были повреждены 14 частных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

При этом уточняется, что в предыдущие сутки украинские войска произвели 29 обстрелов.

Читайте также:

Михед: Ахтубинский район Астраханской области атаковали 20 беспилотников Украины

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением пусковых установок HIMARS

Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot
#днр
#всу
#обстрел
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умеров: украинцы из Европы должны вступить в формирующийся в Польше легион ВСУ
10 июля 2024, 00:25

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который сформируют в Польше. С таким призывом для пополнения рядов ВСУ обратился министр обороны Рустем Умеров, сообщает украинское издание «Страна».
По словам Умерова, находящиеся в Европе добровольцы якобы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС, а «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».

О создании подразделения сообщил накануне, 8 июля, Владимир Зеленский. Согласно его заявлению, формирование «украинского легиона» – часть
соглашения Киева и Варшавы о безопасности.

По данным издания, Польша будет влиять на украинских беженцев, чтобы они пополняли ряды легиона. Как именно власти собираются это делать, не объясняется.

Читайте также:

400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ

«Снова»: как Украина пытается подставить Россию

Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow
#соглашения
#добровольцы
#польша
#ес
#владимир зеленский
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова ответила Пугачевой на ее слова об инциденте в Киеве: «Бог разберется»
09 июля 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На комментарий певицы Аллы Пугачевой про инцидент с детской больницей в Киеве ответила дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее исполнительница написала в сети о том, что «Бог терпелив, но всему есть предел».

По заявлению посла России в США Анатолия Антонова, разгоняемая американской стороной истерия насчет киевской больницы «Охматдет» является образцом оголтелой пропаганды против России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, комментируя обвинения со стороны Киева, что ВС РФ бьют только по тем объектам, которые относятся к военному потенциалу Украины.

Читайте также:

В Полтавской области из-за взрывов получил повреждения промышленный объект

Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона

Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО
#россия
#украина
#война
#сво
#алла пугачёва
#мария захарова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Полтавской области из-за взрывов получил повреждения промышленный объект
09 июля 2024, 21:11

Фото: istockphoto/aapsky

В Полтавской области в результате взрывов получил повреждения промышленный объект. Об этом в телеграм-канале сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. Других деталей и конкретных подробностей чиновник не назвал.
Ранее мэр Одессы сообщил, что в городе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.

Читайте также:

400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ

«Снова»: как Украина пытается подставить Россию

Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot
#карты
#взрыв
#украина
#тревога
#всу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: СА может продать часть ценных бумаг G7 из-за активов России
09 июля 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Diy13

Саудовская Аравия пригрозила странам «Большой семерки», что продаст часть долговых бумаг Европы, если в объединении решат конфисковать российские замороженные активы и направить эти деньги на поддержку Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией.
«Какими бы ни были мотивы, действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается «Большая семерка» в получении поддержки со стороны стран так называемого Глобального Юга для Украины», — сказано в публикации агентства.

Таким образом в мае и июне текущего года государства G7 обсуждали возможность поддерживать киевский режим с помощью замороженных активов российской стороны. Сами средства предполагалось не трогать, а пользоваться лишь прибылью от активов.

Читайте также:

Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ

Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы

Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию
#россия
#активы
#евросоюз
#сша
#саудовская аравия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии заявили, сколько ее армия способна продержаться в конфликте
The Times: британская армия не продержится в конфликте больше месяца
09 июля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/ikholwadia

Британская армия так ослаблена, что даже в небольшом конфликте продержится максимум месяц во время боевых действий. Об этом изданию The Times заявил экс-глава генштаба сухопутных войск Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс.
Офицер обратил внимание, что у войск Великобритании снижена численность личного состава, поскольку власти снизили расходы страны на оборону.

Также беспокойство Сандерса вызвано смертельно малым количеством боезапасов, что остались в арсеналах королевства после того, как Британия передавала свои вооружения Украине в течение двух лет.

Он уверен, что страна должна поднять расходы для военных целей хотя бы на 3%, ведь мир сегодня переживает «самый опасный с 1945 года момент».

Читайте также:

Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского

Британия внесла больше 40 новых позиций в список антироссийских санкций

Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов
#мир
#великобритания
#армия
#новости
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф