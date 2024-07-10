Politico: Украина хочет добиться снятия запрета на удары по РФ оружием из США

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Украина хочет добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленное Соединёнными Штатами оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова. Однако под запретом осталось применения оперативно-тактических ракет ATACMS и прочих средств дальнего огневого поражения.
По данным издания, Киев планирует усилить давление на администрацию Байдена для снятия всех ограничений.
Ермак в беседе с изданием уточнил, что в первую очередь Украина хочет добиться снятия ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS.
Также он добавил, что поставка вооружений, одобренная Конгрессом США ещё весной, до сих пор задерживается.
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По данным издания, Киев планирует усилить давление на администрацию Байдена для снятия всех ограничений.
Ермак в беседе с изданием уточнил, что в первую очередь Украина хочет добиться снятия ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS.
Также он добавил, что поставка вооружений, одобренная Конгрессом США ещё весной, до сих пор задерживается.
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Анастасия Чинкова