США и их союзники обязались выделить Киеву средства для укрепления ПВО

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США и их союзники обязались выплатить свыше одного миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины. Об этом сообщается в опубликованном совместном заявлении Штатов и их партнёров.
Отмечается, что помощь в сфере безопасности оказывается коалиция, состоящая из более 50 стран. В рамках Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне они пообещали выделить помощь Киеву в размере более миллиарда долларов, которая будет направлена на развитие ПВО.
Совместно с Украиной Североатлантический альянс осуществляет разработку совместной интегрированной архитектуры ПВО и ПРО.
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Анастасия Чинкова