Политолог назвал последствия гибели Старовойта для России
Калачев: Гибель Старовойта дисциплинирует чиновников РФ
Гибель экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта дисциплинирует чиновников страны. Такое мнение «Ленте.ру» выразил политолог Константин Калачев. По мнению собеседника, все поймут, что на сегодняшний день нет неприкосновенных, а также глубину и полноту своей ответственности.
«В нынешнее жесткое время действительно неприкосновенных нет, и хотя бы инстинкт самосохранения должен заставить чиновников жить по правилам», — сказал Калачев.
Политолог добавил, что с началом спецоперации всем должна была стать ясна недопустимость коррупции. Вместе с тем специалист опасается, что жесткая дисциплина способна парализовать чиновников. В частности, необходимость взятия на себя ответственности может создать атмосферу для снижения их эффективности, заключил Калачев.