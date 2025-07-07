Политолог назвал последствия гибели Старовойта для России

07 июля 2025, 20:01

Калачев: Гибель Старовойта дисциплинирует чиновников РФ

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Гибель экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта дисциплинирует чиновников страны. Такое мнение «Ленте.ру» выразил политолог Константин Калачев. По мнению собеседника, все поймут, что на сегодняшний день нет неприкосновенных, а также глубину и полноту своей ответственности.







«В нынешнее жесткое время действительно неприкосновенных нет, и хотя бы инстинкт самосохранения должен заставить чиновников жить по правилам», — сказал Калачев.