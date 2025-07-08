Политолог Марков не исключил версию убийства экс-главы Минтранса Старовойта
Политолог Сергей Марков предположил, что версия о самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта была попыткой замаскировать убийство. В своем телеграм-канале он обратил внимание на то, что инцидент произошел вскоре после отставки министра и «вызвал шок среди представителей российской элиты».
Марков не исключает попытки выдать убийство за суицид, предположив наличие заинтересованных сторон, которые опасались возможных показаний со стороны бывшего чиновника.
«Мне кажется, что с помощью версии самоубийства пытаются скрыть настоящее убийство. Те, на кого он мог дать показания, имели мотив устранить его», — написал Марков.СК РФ ранее подтвердил, что тело министра было обнаружено в Одинцовском районе Московской области. Официальная версия следствия — самоубийство.
Напомним, в минувший понедельник, 7 июля, Старовойта сняли с поста министра транспорта. От полномочий его освободили на фоне коллапса в аэропортах страны, из-за которого отменили сотни рейсов. Однако доподлинно неизвестно, связано ли увольнение с произошедшим.