Политолог Марков не исключил версию убийства экс-главы Минтранса Старовойта

08 июля 2025, 09:33

Роман Старовойт (фото: kremlin.ru)

Политолог Сергей Марков предположил, что версия о самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта была попыткой замаскировать убийство. В своем телеграм-канале он обратил внимание на то, что инцидент произошел вскоре после отставки министра и «вызвал шок среди представителей российской элиты».





Марков не исключает попытки выдать убийство за суицид, предположив наличие заинтересованных сторон, которые опасались возможных показаний со стороны бывшего чиновника.



«Мне кажется, что с помощью версии самоубийства пытаются скрыть настоящее убийство. Те, на кого он мог дать показания, имели мотив устранить его», — написал Марков.