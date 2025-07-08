В портфеле покончившего с собой Романа Старовойта нашли пачку денег
В портфеле снятого с должности главы Минтранса России Романа Старовойта, накануне покончившего с собой, обнаружили пачку денег. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В его сумке, помимо наличных, также находились iPad и стопка бумаг. Силовики уже сняли отпечатки пальцев с места трагедии.
Напомним, что в понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта, занимавшего пост министра транспорта РФ. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен бывший губернатор Нижегородской области Андрей Никитин.
Позднее в этот день появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцове. Его тело нашли в парке Малевича, в нескольких метрах от его припаркованной Tesla.
Читайте также: