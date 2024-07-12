Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА ВСУ, атаковавший ЗАЭС

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН продемонстрировал обломки беспилотника ВСУ, атаковавшего Запорожскую АЭС в апреле текущего года.
«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал Полянский.
Представленные на мероприятие обломки принадлежат украинскому беспилотнику, которым была атакована ЗАЭС 7 апреля этого года.
Однако после его выступления Генассамблея приняла резолюцию, согласно которой Россия должна будет вывести свои войска с территории ЗАЭС и вернуть её под контроль Украины. Однако данный документ не обладает юридической силой. За него проголосовали 99 стран, девять проголосовали против. Еще 60 воздержались.
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