Небензя: упавшая на детскую больницу в Киеве ракета выпущена из норвежского ЗРК

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Ракета, попавшая в здание детской больницы в Киеве, была выпущена из норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона ждёт ответа от норвежских властей, которые поставили Киеву это оружие. Он задался вопросами о том, санкционировали ли они, что ЗРК использовалась для удара по больнице, а также чтобы она размещалась в жилом секторе.
Небензя добавил, что ВС РФ действительно ударили по военным объектам на территории Украины. В частности, что в завод имени Артема в Киеве, который находится в двух километрах от больницы «Охматдет».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник сообщила, что уже точно подтверждено, что в здание больницы попала ракета из норвежского ЗРК.
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Небензя добавил, что ВС РФ действительно ударили по военным объектам на территории Украины. В частности, что в завод имени Артема в Киеве, который находится в двух километрах от больницы «Охматдет».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник сообщила, что уже точно подтверждено, что в здание больницы попала ракета из норвежского ЗРК.
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Анастасия Чинкова