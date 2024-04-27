«Не нужно лезть»: Картаполов осадил депутата Журавлева за призыв провести мобилизацию в РФ

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Глава комитета Государственной думы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов подверг резкой критике своего заместителя Алексея Журавлёва за высказанную им идею провести дополнительную мобилизацию. Попросту говоря, он рекомендовал депутату не лезть не в своё дело.
Ранее Журавлёв заявил, что мобилизация нужна для того, чтобы провести ротацию боевых частей на передовой. Военнослужащие в их составе устали, заслужили отдых и нуждаются в нём, указал парламентарий. Глава думского оборонного комитета в ответ на эту инициативу выразил сожаление в связи с тем, что некоторые депутаты продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции.
Он также напомнил, что такие вопросы, как комплектование Вооружённых сил Российской Федерации находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Картаполов также добавил, что комплектование ВС РФ в настоящий момент полностью обеспечивает выполнение всех поставленных перед ними задач, прежде всего в ходе специальной военной операции, поэтому никакой необходимости в дополнительных наборах новобранцев нет.
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«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — заявил Картаполов журналистам.
Он также напомнил, что такие вопросы, как комплектование Вооружённых сил Российской Федерации находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Картаполов также добавил, что комплектование ВС РФ в настоящий момент полностью обеспечивает выполнение всех поставленных перед ними задач, прежде всего в ходе специальной военной операции, поэтому никакой необходимости в дополнительных наборах новобранцев нет.
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Александр Бойцов